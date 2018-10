Argentina: ¿cómo es la “aspiradora cara” que hace bajar al dólar?

El dólar en Argentina —que supo impactar en el mercado local— lleva tres jornadas consecutivas a la baja en las que perdió un 9,5% de valor y se acerca al "piso" de la banda de flotación que estableció el Banco Central de la República Argentina (BCRA) entre 34 y 44 pesos argentinos.

Ayer la moneda estadounidense cotizó a 37,60/37,69 pesos argentinos.

Pero esta baja en el dólar, no es gratis y de hecho le resulta bastante "cara" al BCRA.

El dólar baja porque los bancos en Argentina prefieren posicionarse en pesos argentinos debido a las altas tasas que paga el BCRA por las "Leliq" (Letras de Liquidez). Este es un instrumento que utiliza la autoridad monetaria argentina pa-ra retirar pesos del mercado (como si fuera una "aspiradora") y así moderar las presiones al alza de los precios, ya que se proyecta una inflación de 44% este año en el país vecino.

Para sacar pesos del mercado, el BCRA convalidad tasas de interés cada vez más altas, por lo que la "aspiradora" le está resultando "cara".

El lunes, el BCRA colocó Leliq por 71.060 millones de pesos argentinos (unos US$ 1.779 millones) a una tasa promedio de 67,175% anual y una de corte del 71,999%. El martes, la tasa promedio de las Leliq ya fue de 69,465% y la de corte de 73% para "aspirar" 52.815 millones de pesos argentinos (unos US$ 1.398 millones). Ayer, el BCRA colocó 109.520 millones de pesos argentinos (unos US$ 2.894 millones) con un rendimiento promedio del 71,267% y una tasa de corte de 74,037%.

"El dólar va a encontrar relativa calma con las medidas del banco central, sumado a tasas atractivas", dijo a la agencia Reuters Lucas Gardiner, analista de la consultora Portfolio Personal. "Estas tasas de interés tan altas no son sostenibles en el mediano plazo (...) Es una medicina muy dura con efec-tos colaterales como la profundización de la recesión", dijo Gustavo Ber, economista de Estudio Ber.

En Uruguay, el dólar acompañó la tendencia de Argentina y bajó 0,26% ayer y cotizó en promedio a $ 32,793. En lo que va del mes, el billete verde cae 1,27% y en lo que va del año sube 14,01%. Ayer se negociaron apenas US$ 11,07 millones.