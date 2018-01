Argentina colocó US$ 9.000 millones en bonos globales

El gobierno argentino realizó ayer una nueva colocación en el mercado internacional en dólares, en esta oportunidad por un total de US$ 9.000 millones divididos en tres bonos: uno por US$ 1.750 millones a cinco años con un rendimiento de 4,625%, otro por US$ 4.250 millones a 10 años con un retorno de 6% y un tercero por US$ 3.000 millones a 30 años con una tasa de 6,95%.

La demanda por esos títulos totalizó US$ 21.400 millones, superando 2,4 veces el monto emitido. Entre los más de 450 inversores que participaron de la colocación, hay un 46% de Norteamérica, 35% de Europa, 11% de Asia y 8% de otras regiones. La emisión fue liderada por los bancos Citigroup, Deutsche Bank Securities, HSBC, BBVA y Santander.

El Ministerio de Finanzas del vecino país, Luis Caputo, destacó que dichas tasas son las más bajas de la historia para Argentina para emisiones en dólares en el mercado internacional, y representan una baja de 100 puntos básicos en relación a las tasas pagadas en una emisión de bonos similares de enero de 2017.

"Estamos muy satisfechos con esta nueva emisión, ya que logramos, una vez más, bajar significativamente nuestro costo de financiamiento con las tasas más bajas de nuestra historia. Esto demuestra que los inversores ven con mayor entusiasmo y confianza la situación económica y política del país", dijo Caputo.

Agregó que "este financiamiento cubre aproximadamente una tercera parte de las necesidades de financiamiento del 2018 y más del 50% de las inversiones en infraestructura que están contempladas en el presupuesto de este año y que tan necesarias son para el país".

Una fuente del mercado financiero internacional manifestó al diario La Nación que el gobierno monitoreó durante unos días el contexto bursátil y "el timing para salir fue bueno porque muchos bancos de inversión ya están anticipando una suba en las tasas de interés de los Estados Unidos, gradual, y eso encarecerá el costo de la deuda de los países emergentes".