Argentina necesitará US$ 8.000 millones más de deuda el año próximo

En una comisión del Parlamento para analizar el acuerdo con el FMI, que se pactó en US$ 50.000 millones para los próximos tres años, el ministro aseguró que este préstamo no aumenta el endeudamiento, sino que reemplaza deuda de mercado, "cara y volátil", por deuda del organismo, "estable y más barata".



Ante las preguntas de los legisladores opositores que cuestionaban la sostenibilidad del endeudamiento, Dujovne insistió en que el Ejecutivo acelerará el ajuste fiscal y pretende salir de los números rojos —en el déficit primario— en 2020, por lo que se mostró "absolutamente convencido" de que la situación es sostenible y Argentina seguirá siendo solvente.



Con respecto a una posible política para comenzar a "rescatar" las letras a corto plazo emitidas por el país, alegó que "haría falta un mercado muy fluido", por lo que ahora el gobierno no piensa en hacerlo "de manera sistemática", porque no quiere emitir más deuda de la necesaria.



Dujovne declaró que antes de que lo anunciase el presidente Mauricio Macri, no habían negociado con el FMI un eventual rescate, como le acusaba la oposición, e insistió en que acudieron a la institución tras las "turbulencias" ocasionadas por la combinación de la sequía que afectó a la actividad agrícola, la suba de los tipos de interés en Estados Unidos y el encarecimiento del petróleo.



El objetivo de recurrir al Fondo, según el ministro, es evitar una nueva crisis, y argumentó que la alternativa era la que se tomó en otras ocasiones similares en el país, "hacer la fácil", lo que ejemplificó con el "cepo" cambiario (restricciones a la compra de divisas) o el impago de deuda.



El político alegó que Argentina llevaba siete trimestres consecutivos creciendo (hasta los primeros tres meses de este año), y aunque esta tendencia se vea interrumpida por las recientes dificultades económicas, la nación volverá a crecer "muy pronto" siguiendo el mismo modelo de los primeros dos años y medio de gestión.