Así funciona el seguro de los ahorros bancarios en Uruguay

Abrir una cuenta y depositar ahorros o cobrar el sueldo a través de un banco, pero ¿qué pasa si esa institución tiene un problema? ¿Qué riesgo tengo de perder todo? Una pregunta que cualquier uruguayo puede hacerse, más después del recuerdo de haber vivido una crisis económica como la del 2002 y un problema en el que era Cofac en 2005.

Antes que nada, la situación actual está lejos de ser la de los años previos a gestarse una crisis en el sistema financiero. Los bancos están mucho más regulados y controlados, tienen más capital por exigencias del Banco Central (actualmente el patrimonio de los bancos es 1,85 veces el mínimo exigido) y están en una situación de solidez (aún en un escenario similar a la crisis de 2002, los bancos superan la prueba de stress que realiza el Central).

Primero, quien cobra su sueldo a través de un banco aún en la hipótesis de que esa institución donde le acreditan el salario sea liquidada y le haya quedado un remanente a cobrar, la misma deberá pagarlo sin necesidad de trámite judicial.

Por otro lado, el ahorrista debe saber que en caso de un problema en una institución existe el Sistema de Seguro de Depósitos. Este sistema cuenta con el Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios que administra la Corporación de Protección al Ahorro Bancario (Copab). Esto es, los depósitos que tienen los bancos tienen una garantía que en caso de que una institución termine siendo liquidada (porque quebró) se activa y paga a los depositantes.

Ese seguro opera hasta cierto tope, más allá de ese límite el ahorrista no estará cubierto. En primer lugar hay que tener en cuenta que la garantía es por persona (física o jurídica), sin importar si tiene una o más cuentas en el banco liquidado. Es decir, se suman las cuentas y la garantía cubrirá hasta el tope.

A su vez, el monto del tope es diferente para los depósitos en moneda nacional y en moneda extranjera. Para el total de depósitos en moneda extranjera, el fondo cubre hasta el equivalente a US$ 10.000 y para el total de depósitos en moneda nacional opera hasta el equivalente a 250.000 Unidades Indexadas a la inflación (esto es al día de hoy $ 958.200 o US$ 33.738,2).

El fondo cubre un monto mayor de los depósitos en moneda nacional que extranjera por un tema de diseño y es un detalle a tener en cuenta. Cuando se creó, la idea fue que el seguro también actuara como una suerte de incentivo a la desdolarización de los depósitos. Si bien ha habido avances, el 75,8% del monto total de depósitos estaba en moneda extranjera a fin de 2017.

"En caso de que haya más de un titular en el depósito, se divide el mismo de acuerdo a lo pactado por ellos. Si no se hubiera pactado expresamente la participación de cada uno, se dividirá por partes iguales. La garantía opera por cada persona hasta el tope de cobertura", señala la Copab.

Por ejemplo, si Juan y María tienen un depósito en común de US$ 25.000 por un lado y 300.000 UI por otro, el seguro les cubrirá hasta US$ 10.000 a cada uno y hasta 150.000 UI a cada uno. Es decir, a cada uno le quedará sin garantía US$ 2.500 y 0 UI (porque el monto de depósito de cada uno está por debajo del tope).

Otro aspecto a tomar en cuenta es que el fondo de cubre todo tipo de depósito de persona física o jurídica, ya sea a plazo, en caja de ahorro, cuenta corriente, etc. Los depósitos que quedan excluidos de la garantía son aquellos que estén prendados en garantía de un crédito con el propio banco. Es decir, si se tomó un crédito con ese banco luego liquidado y se puso como garantía un depósito de ese banco, el fondo no lo cubre, ya que el dinero depositado va a pagar el crédito. Tampoco están cubiertos los depósitos contra los que se emita un certificado de depósito negociable. Asimismo, quedan excluidos los depósitos que otros bancos tengan en la institución liquidada y los de accionistas y personal superior del banco liquidado (además de sus cónyuges y personas vinculadas por razones empresariales a los mismos.

Entonces, ¿cuántos ahorros bancarios están garantizados? Si se mira por monto, hasta fin de 2017 (último dato disponible) el 56,05% de los $ 204.098 millones (US$ 7.088 millones) en depósitos en moneda nacional estaban garantizados. A su vez, en moneda extranjera estaban garantizados el 20,14% de los US$ 20.877 millones depositados.

¿Eso supone que el fondo tiene todo ese dinero que cubre? No. Porque eso sería si todos los bancos del sistema financiero fueran liquidados al mismo tiempo. Según el presidente de la Copab, Daniel Dominioni, el fondo de garantía es para problemas en instituciones puntuales, no de todo el sistema bancario. "Ahí las herramientas son otras", dijo Dominioni al semanario Búsqueda. Para tener una idea, en la crisis de 2002 fueron liquidados cuatro bancos (Caja Obrera, Comercial, de Crédito y Montevideo) y los otros 15 que estaban en el sistema hicieron frente a los retiros de depósitos con liquidez propia (el Banco República reprogramó sus depósitos a plazo fijo).

Ahora, si se mira por personas, el 99% de los depositantes en moneda nacional tiene totalmente cubierto su dinero y lo mismo para el 63% de los depositantes en moneda extranjera. Los restantes 1% y 37% respectivamente, no tienen garantizados todo su depósito ya que superan el tope legal previsto y entonces solo tendrían la cobertura hasta esos topes.

De acuerdo a la legislación vigente, el Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios tiene un tope del 5% de los depósitos garantizados. A fin de 2017, el fondo contaba con US$ 611,14 millones (el 43,5% del máximo previsto). Con el nivel de depósitos que había a fin de 2017, el fondo puede alcanzar a un máximo de US$ 1.403,21 millones para llegar al límite previsto en la ley.

"Estamos en una etapa de construcción del fondo. Una vez llegado a ese límite, y mientras se mantenga dicho porcentaje, las instituciones comprendidas dejarían de aportar", explica la Copab. Pero, si los depósitos aumentan más que los aportes, las instituciones deberán seguir aportando hasta llegar al 5% del total de depósitos. Además, el fondo se nutre de otros aportes e inversiones.

Ahora, ¿qué busca el fondo de garantía cuándo está inactivo? "Por ejemplo, ante el rumor de que determinado banco está en problema, los depositantes por montos más pequeños —y menos sofisticados— si saben que tienen dinero protegido no van a correr a buscar su dinero. Esta ha sido la filosofía de los seguros de depósito creados después de la crisis de 1929 en Estados Unidos", enfatizó Dominioni en Búsqueda.

¿Cómo se nutre el fondo y en qué invierte?

Según señala la Copab, "el Sistema de Seguro de Depósitos (SSD) se financia con el Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios (FGDB), el cual constituye un patrimonio de afectación independiente e inembargable. Este fondo cuenta con los siguientes recursos: a) los aportes que realizan los bancos y cooperativas de intermediación financiera; b) la rentabilidad de las colocaciones que se realicen; c) el producido de préstamos o empréstitos; d) las utilidades líquidas de la Corporación; e) el capital preferente aportado por el Estado; f) las recuperaciones de los pagos con subrogación de la garantía en oportunidad de una liquidación; y g) los ingresos por multas y recargos". Además, explica que "dada la etapa de crecimiento en que se encuentra el FGDB y considerando sus cometidos, se ha priorizado la seguridad en sus colocaciones en lugar de la obtención de mayor rentabilidad. En tal sentido, las disponibilidades se colocan en depósitos a plazo fijo de la siguiente manera: en unidades indexadas a la inflación (UI) en el Banco Central para la porción en moneda nacional y en dólares estadounidenses en bancos de primera línea en el exterior para la porción en moneda extranjera". A fin de 2017, el 66% del fondo estaba en depósitos en el exterior en dólares, el 30% en depósitos en el Central en UI y el restante 4% en el Central en pesos.