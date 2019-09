Para Astori hay un desacople “total” de Argentina en materia de dólar y financiera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario bajó ayer por tercer día consecutivo, algo que no ocurría desde la segunda quincena de julio. En ese contexto, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori dijo anoche que Uruguay está “totalmente desacoplado de la realidad de Argentina” en materia financiera y cambiaria.

La baja de la divisa estadounidense ayer fue de 0,16% a nivel interbancario para un valor promedio de $ 36,592 en la jornada. La moneda cotizó entre $ 36,55 y $ 36,61 para cerrar en este último precio.



En lo que va del mes, el billete verde baja 0,14% y en el año aumenta 12,97%.



Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó siete centésimos y cerró a $ 35,86 a la compra y a $ 37,36 a la venta.



Durante el mes de agosto, el dólar tuvo la mayor suba mensual (+6,67%) desde mayo de 2018 por las turbulencias generadas en Argentina. De hecho, el Banco Central vendió US$ 395,9 millones en el mes para amortiguar la suba. En Argentina, la moneda estadounidense saltó 35,6% en agosto.



En los últimos 15 años se logró “diferenciarnos profundamente de los avatares del vecindario, en particular de la Argentina”, dijo anoche Astori.



“Desde punto de vista bancario, la deuda y la política cambiaria, Uruguay está totalmente desacoplado de la realidad de Argentina, totalmente. Esto no significa ignorar impactos que vamos a tener en el terreno comercial, en turismo fundamentalmente”, aseguró el ministro.



“Si uno compara esta situación con la de principios de siglo, no tiene nada que ver, nada que ver. Estamos en una situación muy distinta a la de cualquier posible contagio en el plano financiero” de Argentina, agregó.

Dólares. Foto: PIxabay.

Dólar en el exterior.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense bajó 0,95% al cerrar a 4,09 reales. En lo que va del año el real acumula una suba de 5,42%.



En Argentina, la moneda estadounidense cerró de manera estable, en 56,01 pesos argentinos. En el año 2019 el alza es de 48,57%.



A nivel global, el dólar y el yen cayeron ayer por un fortalecimiento de la confianza ante una menor preocupación por la situación política mundial, después de noticias de Hong Kong, Italia y Gran Bretaña que los mercados percibieron como positivas.



El índice dólar -que compara al billete verde contra seis monedas relevantes- cayó por segunda sesión consecutiva, esta vez 0,57% a 98,438.



El yen, cuyo atractivo aumenta en tiempos de estrés geopolítico, se debilitó por primera vez en cuatro días frente a la moneda estadounidense. El euro remontó un 0,52% a US$ 1,1029 tras comentarios Christine Lagarde, quien podría ser la próxima presidenta del Banco Central Europeo. (Con información de Reuters).