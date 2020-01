La baja del dólar pese a la fuerte intervención del BCU que ya compró US$ 244 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una semana que tuvo todos los días al Banco Central (BCU) con intervenciones crecientes en el mercado de cambios para sostener al dólar, la moneda estadounidense en la comparación “punta a punta” (el precio de ayer respecto al del viernes previo) cayó 0,29%.

Ayer el dólar interbancario se negoció en promedio a $ 37,224 los que implica una baja respecto al jueves de 0,16%. En el mes y en el año caída acumulada es de 0,3%.



La divisa estadounidense cotizó ayer entre $ 37,20 y $ 37,27 para cerrar en $ 37,23.



El dólar es presionado a la baja por dos factores: uno es el debilitamiento en algunos días frente a otras divisas relevantes a nivel internacional y el otro se ve a nivel local, si bien tiene que ver también con lo que sucede a nivel global.

Es que hay una presión vendedora que viene de algunos fondos del exterior. Estos fondos ingresan con dólares al mercado local, los venden para hacerse de pesos y poder adquirir títulos en moneda nacional -Letras de Regulación Monetaria principalmente- debido a la rentabilidad que ofrecen, dijeron el jueves a El País fuentes del mercado cambiario.



El Central intenta absorber esa presión vendedora, adquiriendo dólares para sostener la cotización de la moneda estadounidense.

De hecho, ayer el BCU intervino en el mercado de cambios comprando dólares por sexta jornada consecutiva. Desde febrero de 2019 que el Central no compraba dólares durante tantas jornadas seguidas. Ayer adquirió US$ 55,5 millones y en las seis jornadas (y en lo que va del año) totaliza US$ 244,3 millones.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 153 transacciones por US$ 99,2 millones. En toda la semana se realizaron 578 transacciones y se operaron US$ 374,2 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó 3 centésimos ayer y cerró a $ 36,48 a la compra y a $ 37,98 a la venta. La variación “punta a punta” semanal fue de una caída de 16 centésimos.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió 0,26% ayer y cerro en 4,1769 reales. En la semana la variación “punta a punta” de la moneda estadounidense fue de una baja de 0,16% y en el mes y el año acumula una suba de 3,63%.



En Argentina, el billete verde cotizó de forma estable ayer respecto al jueves y cerró en 60,091 pesos argentinos. En la semana el dólar oficial en Argentina subió 0,14% y en lo que va del mes y del año lleva acumulado un incremento de 0,34%.