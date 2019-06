El Banco Central autorizó un fondo de inversión inédito en el país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Banco Central (BCU) autorizó la creación de un “fondo de fondos” denominado Estrategia Crecimiento, pensado para inversiones a largo plazo y que planea alcanzar una escala suficiente para llegar a los mercados internacionales.

El nuevo instrumento, inédito en el mercado uruguayo, es impulsado por la firma Nobilis. El gerente de Trading e Inversión de la firma financiera, Jeronimo Nin, dijo a El País que tienen “expectativas que el producto se convierta en masivo”. Un objetivo “razonable” para el primer año es recaudar US$ 25 millones de clientes, señaló.



El producto está pensado para un horizonte temporal de entre tres y cinco años. De acuerdo a las pruebas hechas por Nobilis, se alcanza un rendimiento entre 5% y 7% a través de las distintas inversiones.



El público potencial “es aquel que hoy tiene la plata en el banco y ve en qué puede invertirla, pero también ve que la economía está floja y no encuentra” donde colocar su dinero. El nuevo fondo les ofrece “un mecanismo de inversión y ahorro usado en todo el resto del mundo”, que les permite “tener más de 1.000 empresas, ya sea por tener acciones o por ser prestamista, con riesgos diversificados”, dijo Nin.



Además, aclaró que es “una estrategia de inversión, no de especulación”, es decir que no apuntan a quienes “compran (un determinado título o papel) y al otro día se fijan el precio para ver si venden”. Igualmente, sostuvo que el producto “tiene liquidez, (porque) si lo pedís a la semana tenés el dinero”.



También comentó que dentro de las inversiones optarán por “fondos de inversión de la mayor calidad posible, administrados por familias con más de US$ 10.000 millones en activos, y los grandes fondos que cotizan en Bolsa”.



Los lineamientos son invertir un 60% del dinero en renta fija, un 30% en instrumentos de renta variable, y un 10% en productos alternativos, como negocios de real estate (negocios inmobiliarios) alrededor del mundo y commodities de refugio como el oro y la plata. Esa diversificación “amortigua posibles caídas” de algún activo, y es un portafolio “ya probado” por los clientes de Nobilis, indicó Nin.



El fondo Estrategia Crecimiento surgió de una alianza entre Nobilis -empresa financiera fundada en 2017 con la fusión de cinco firmas del sector- y la compañía uruguaya Winterbotham -especializada en constituir y administrar fideicomisos financieros-, que opera como administradora del producto. Además, Deloitte actúa como auditor.