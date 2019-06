¿El Banco Central deja subir al dólar?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario subió ayer por tercera jornada consecutiva, en este caso 0,17% y cotizó en promedio a $ 35,362, un nuevo máximo desde que el 1° de marzo de 1993 empezó a circular el peso uruguayo como moneda. Más allá de que se trata de un hecho anecdótico, ya que económicamente no implica nada por el largo período transcurrido, es significativo el nuevo nivel del billete verde.

Es que en todo mayo, el Banco Central (BCU) intervino con ventas de dólares (US$ 570,8 millones) y con una operación de recompra de deuda para que la moneda estadounidense no pasara de los $ 35,2. Sin embargo, ayer y hoy superó ese umbral y el BCU no estuvo en el mercado de cambios (ya lleva 12 jornadas consecutivas sin intervenir).



En la semana y en lo que va de junio, la moneda estadounidense sube 0,31%. En tanto, en lo que va del año aumenta 9,18%.



Ayer el billete verde cotizó a nivel interbancario entre $ 35,25 y $ 35,42, para cerrar en este último precio. Esa volatilidad, tolerada por el Central -que suele argumentar sus intervenciones en evitar esos saltos- es lo que lleva a pensar en el mercado de cambios que está dejando ir a la moneda estadounidense. De hecho la suba de ayer fue a contramano de la región y el mundo.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 12 centésimos tanto a la compra como a la venta para cerrar en $ 34,67 y $ 36,17 respectivamente.



A diferencia de lo ocurrido en Uruguay, en Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense bajó 0,4% ayer y finalizó en 3,86 reales. En la semana, la caída fue de 2% y en lo que va del año la baja acumulada es de 0,48%.



En igual sentido, en Argentina el dólar bajó 0,18% ayer y cerró en 44,85 pesos argentinos. En la semana, subió 0,2% y en lo que va del año acumula un incremento de 18,97%.



A nivel global, el índice dólar -que compara a la divisa con otras seis relevantes- cayó a su menor nivel desde el 26 de marzo después de que el Departamento del Trabajo informó que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se desaceleró bruscamente en mayo, junto con un alza menor a la esperada en los salarios.



