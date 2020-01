El Banco Central hizo la mayor compra de dólares en 21 meses y la divisa bajó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de tres jornadas consecutivas al alza, el dólar interbancario bajó ayer 0,2% y cotizó en promedio a $ 37,34. Y eso pese a que el Banco Central (BCU) intervino por cuarta jornada consecutiva en el mercado de cambios, en este caso con las mayores compras en 21 meses para sostener al billete verde. En lo que va del año, la moneda estadounidense está casi en el mismo nivel en que terminó 2019: apenas sube 0,01%.

El dólar interbancario cotizó ayer entre $ 37,30 y $ 37,35 para cerrar en el mínimo.

El BCU compró dólares por cuarta jornada consecutiva y volvió a hacerlo en un monto superior al día previo. En este caso adquirió US$ 49,9 millones (la mayor compra desde el 6 de abril de 2018) y en cuatro jornadas ya suma US$ 109,5 millones. A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 132 transacciones por US$ 82 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó 10 centésimos y cerró a $ 36,55 a la compra y a $ 38,05 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó 0,3% y cerró en 4,1889 reales. En el año, el dólar en Brasil aumenta 3,92%.



En el mismo sentido, en Argentina, el dólar oficial bajó 0,05% y cerró en 60,07 pesos argentinos. En el año sube 0,3%.



En el segmento marginal el dólar blue subió 0,6%, a 75,75/76,75 pesos argentinos y el arbitraje usado para fugar capitales (contado con liquidación) ante los controles de cambios cotizó en torno a 81,50 pesos argentinos.

A nivel global, el dólar operó sin cambios ayer ante una canasta de monedas, ya que la demanda de refugio disminuyó junto con el temor a que la propagación de un coronavirus similar a la gripe dañe la economía global.



El índice del dólar, que mide al billete verde frente a otras seis monedas importantes, se mantuvo estable en 97,534. (Con información de Reuters)