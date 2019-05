El Banco Central hizo la mayor venta de dólares en casi un año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario subió 0,2% ayer al cotizar en $ 35,26. Con esta evolución, en la semana “punta a punta” tuvo una variación de 0,32%. A su vez, en lo que va del mes la divisa acumula una suba de 0,79% y en lo que va del año de 8,85%.

El Banco Central (BCU) intervino nuevamente en el mercado, esta vez vendiendo US$ 119,6 millones, la mayor cifra donde el 30 de agosto de 2018 cuando había colocado US$ 133 millones. Con este accionar, el BCU sumó ventas esta semana por US$ 199,5 millones.

Salvo el jueves último, la autoridad monetaria intervino en todas las sesiones del mes, acumulado US$ 502,7 millones. Para dimensionar esa actividad, entre enero y febrero (más algunos días de marzo) compró US$ 500,8 millones cuando el billete verde tenía presiones a la baja, es decir que ya vendió más que las reservas adquiridas durante ese período.

Ayer la divisa estadounidense se movió entre $ 35,24 y u$ 35,27 para cerrar en su valor máximo.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 187 transacciones para negociar US$ 134,3 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió cuatro centésimos tanto a la compra como a la venta cerrando en $ 34,51 y $ 36,01 respectivamente.

El jueves el presidente del BCU, Alberto Graña, dijo a la prensa que “la evolución del tipo de cambio está en valores aceptables y razonables”, y reiteró que las intervenciones buscan evitar “saltos bruscos (en la cotización) que en una economía como la nuestra nunca es bueno”.

Graña analizó que a futuro el precio del dólar dependerá de lo que ocurra con las tasas de interés que fija la Reserva Federal (Fed) estadounidense y el desarrollo de la guerra comercial entre ese país y China.

Región

En la pasada jornada, en Brasil -principal mercado de referencia cambiaria- la divisa estadounidense finalizó en 4,08 reales, con una suba de 1,76% respecto al día anterior. El aumento acumulado en la semana fue de 3,2% y respecto al cierre del año pasado la variación es de 5,38%.

Mientras que en Argentina el dólar subió 0,51% respecto a la jornada anterior al cerrar en 45,02 pesos locales. En lo que va del año acumula un crecimiento de 19,41% y en la semana tuvo una suba de 0,49%.