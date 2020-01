El Banco Central incrementa las compras de divisas para sostener el valor del dólar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar interbancario subió por tercera jornada consecutiva ayer, debido a una nueva intervención del Banco Central (BCU) -también la tercera consecutiva- con mayores compras que en los días previos. El interbancario subió en promedio 0,06% y cotizó a $ 37,414. En ese nivel, acumula un alza de 0,21% en lo que va de enero y del año.

La divisa estadounidense cotizó ayer a nivel interbancario entre $ 37,38 y $ 37,50 para cerrar en $ 37,40.



El Banco Central adquirió ayer US$ 28,7 millones (la mayor compra de divisas del BCU desde el 27 de febrero de 2019) y en el mes acumula un total de US$ 60,6 millones. La intervención del Central ha sido creciente, ya que el viernes 17 (la primera vez que intervino en el año) adquirió US$ 14,5 millones, el lunes 20 compró US$ 16,4 millones y ayer los mencionados US$ 28,7 millones.

Al tiempo que hay venta de dólares de parte de algunos agentes (y por eso hay un impulso a la baja que es contenido por el BCU), crece la avidez por títulos en moneda local.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 93 transacciones por US$ 47,9 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar se mantuvo estable respecto al lunes y cerró en $ 36,65 a la compra y $ 38,15 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió 0,44% ayer y cerró en 4,2014 reales. En el mes y en el año, el dólar en Brasil acumula un aumento de 4,23%.



En el mismo sentido, en Argentina, el dólar oficial subió 0,07% y cerró en 60,10 pesos argentinos. En el año y en el mes lleva un alza de 0,35%.

“El dólar subió un par de centavos contra el peso, después del feriado en Estados Unidos (el lunes fue el día de Martin Luther King), ya que la demanda de la divisa fue desde el comienzo de la jornada, hoy (por ayer) con un poco mas de oscilación en un mercado que no intervino el banco central, aunque colocó la oferta de 50 millones de dólares a 60,11 pesos que no se llegó a utilizar”, dijo Fernando Izzo analista de ABC Mercado de Cambios.



Por su parte, el dólar en el segmento marginal bajó un 0,5%, a 75,50/76,50 pesos argentinos y el arbitraje usado para fugar capitales ante los controles de cambio cotizó en torno a los 81,65 pesos argentinos.

El dólar se apreció ayer ante mayoría de las monedas de América Latina debido a una ola de aversión a los activos de riesgo ante las preocupaciones por las consecuencias que pueda tener un brote de un nuevo virus surgido en China.



Esto llevó a que el yuan chino bajara casi 0,6% a 6,9073 unidades por dólar, alejándose de los máximos de seis meses tocados el lunes. (Con información de Reuters).