El Banco Central intervino con la mayor compra de dólares en 7 meses

Con una nueva intervención del Banco Central (BCU) el dólar interbancario se negoció ayer con un incremento de 0,18% al cotizar en promedio en $ 32,176. Como consecuencia acumula en lo que va del mes una mínima baja de 0,02% y registra un aumento de 11,86% en lo que va del año.

Con el fin de mantener el tipo de cambio en los niveles deseados, la autoridad monetaria adquirió ayer US$ 21 millones, un 69,8% del total operado. Se trató de la mayor compra diaria desde el 26 de abril, instancia en la que el BCU compró US$ 26,8 millones. En lo que va de diciembre el Central lleva adquiridos US$ 35,1 millones.

Ayer la divisa estadounidense osciló entre $ 32,15 y $ 32,19, para cerrar en el mayor precio alcanzado.

Al público en las pizarras del Banco República la moneda estadounidense subió ocho centésimo tanto a la compra como a la venta al cerrar en $ 31,49 y en $ 32,89 respectivamente.

Se realizaron a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en total 50 transacciones por un monto de US$ 30,15 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar cerró por quinta sesión consecutiva en ascenso, en esta instancia con una suba de 0,73% al finalizar en 3,9187 reales. De este modo alcanzó su máximo valor desde el 2 de octubre cuando cerró en 3,9349.

En igual dirección se movió la divisa estadounidense en Argentina, con un aumento de 0,7% al finalizar en 37,66 pesos argentinos.

A nivel global, el índice dólar que compara al billete verde frente a un grupo de seis monedas subió un 0,74% a 97,232 después de haber caído un 0,78% la semana pasada, su mayor descenso en tres meses.

Compras de refugio impulsaron el repunte del dólar que fue limitado porque los operadores esperan que la Reserva Federal detenga sus alzas de las tasas de interés antes de lo que se pensaba.