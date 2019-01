El Banco Central le da sostén al dólar

El dólar interbancario fondo se negoció ayer en promedio a $ 32,607, manteniéndose estable con respecto al viernes. En lo que va del año, acumula un incremento de 0,67%.

Durante la jornada, el billete verde se movió entre $ 32,58 y $ 32,62 para finalmente cerrar en $ 32,60.

El BCU compró US$ 45,2 millones (78,47% de lo operado en la jornada). En lo que va del año, lleva adquiridos US$ 130 millones, de un total de US$ 410,2 millones transados, lo que significa que casi un tercio de las operaciones le corresponden a la autoridad monetaria.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer hubo fuerte operativa ya que se realizaron en total de 95 transacciones por un monto equivalente a US$ 57,6 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense cayó un centésimo tanto a la compra como a la venta, al cerrar en $ 31,90 y en $ 33,30 respectivamente.

En la región el dólar subió. En Brasil, mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar finalizó con un aumento de 0,58% al negociarse en 3,7705 reales. Pese a esta suba, en lo que va del año, acumula un descenso de 2,71%.

En igual sentido, en Argentina el dólar subió a 37,70 pesos argentinos, con un incremento de 0,32%. Este precio de la divisa en el vecino país, corresponde al precio de cierre del año pasado.

"Con muy pocas operaciones los bancos solo atendieron los pedidos de clientes para el pago de sus obligaciones con el exterior y quedó postergado también cualquier clase de inversión en pesos, ya que, con tan bajo volumen, en la práctica se posterga para mañana (por hoy)", dijo Fernando Izzo analista de ABC Mercado de Cambios.

"El monto negociado fue el más bajo para una rueda desde septiembre de 2015 y tradujo el fuerte impacto del feriado en los Estados Unidos (ayer fue el día de Martin Luther King", dijo Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.