El Banco Central le marcó la cancha al dólar al vender US$ 21 millones y generó críticas

Tras más de un mes sin hacerlo, el Banco Central (BCU) intervino ayer por segunda jornada consecutiva en el mercado de cambios y logró estabilizar el dólar tras cuatro jornadas al alza.

El dólar interbancario bajó mínimamente, 0,02% y cotizó en promedio a $ 37,176. En octubre el dólar acumula una suba de 0,64% y en el año aumenta 14,78% El BCU vendió US$ 21 millones ayer y el miércoles había vendido otros US$ 60 millones. En septiembre la autoridad monetaria no había intervenido y en agosto había vendido reservas por US$ 395,9 millones.



La divisa estadounidense cotizó entre $ 37,13 y $ 37,20 para cerrar en $ 37,17.



“Parece que la correcta conducta del Banco Central en septiembre, no se repetirá en octubre, en dos días ya utilizo más de US$ 80 millones de sus reservas para intervenir en el mercado cambiario. ¿Será por ser este el mes electoral?”, cuestionó el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lago en su cuenta de Twitter.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 57 transacciones por US$ 37 millones.



Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar tuvo una leve baja de tres centésimos y cerró a $ 36,42 a la compra y $ 37,92 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense cayó ayer 1,29% y cerró en 4,1012 reales. En octubre el dólar en Brasil baja 1,52% y en el año sube un 5,82%.



En el mismos sentido, en Argentina, la moneda estadounidense bajó ayer 0,16% y cerró en el mercado oficial a 57,73 pesos argentinos. En el mes de octubre la suba del dólar en Argentina es de 0,24% y en el año el alza acumulada es de 53,13%.



A nivel mundial, el dólar cayó ayer a su menor nivel de cuatro semanas contra el yen y a un piso de una semana ante el euro, por la debilidad de los sectores de manufacturas y servicios de Estados Unidos que les hacían temer una desaceleración en la mayor economía del mundo.



El dólar cedió un 0,3% contra la moneda japonesa a 106,88 yenes, luego de haberse depreciado hasta un mínimo de cuatro semanas de 106,49 yenes. A su vez, el índice dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de seis divisas, perdió un 0,2% a 98,86 unidades. El euro subió un 0,1% a US$ 1,0969. “Es claro que la tendencia de la mayoría de los datos de Estados Unidos apuntan a la baja”, dijo Edward Moya, analista del corredor de divisas online OANDA, en Nueva York.