El Banco Central lleva seis días seguidos aguantando al dólar en Uruguay

El dólar interbancario subió 0,22% este jueves al negociarse en promedio en $ 35,129. En lo que va del mes el billete verde sube un 0,41% y en lo que va del año acumula un incremento de 8,45%.

Si el dólar se mantiene en los $ 35 es porque el Banco Central (BCU) no lo deja mover de ese umbral. Es que el BCU intervino en el mercado cambiario por sexta jornada consecutiva al vender US$ 35,8 millones. En esas seis jornadas las ventas del BCU alcanzan a US$ 278 millones.

Durante la jornada, la divisa estadounidense se movió entre $ 35,10 y $ 35,15 para cerrar en este último precio.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 88 transacciones para negociar US$ 47,5 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió un centésimo tanto a la compra como a la venta para cerrar en $ 34,45 y $ 35,85 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense finalizó en 3,97 reales lo que implicó una suba de 0,84%.

En Argentina el dólar subió un 0,33% respecto a la jornada anterior al cerrar en 45,25 pesos argentinos.

¿Y en el mundo?

El índice dólar -que mide al billete verde contra una canasta de seis monedas relevantes- bajó un 0,21%, a 97,415 unidades.

El yen se apreció hasta alcanzar máximos de tres meses contra el dólar, ya que los inversores se volcaron a monedas de refugio por temor a una escalada en la disputa comercial entre Estados Unidos y China.

La respuesta de los mercados cambiarios esta semana a los más recientes acontecimientos comerciales entre ambos países ha sido más bien recatada, pero el avance del yen y el franco suizo el jueves -que tienden a atraer demanda en momentos de turbulencia- sugiere que los inversores han empezado a ponerse nerviosos.

El yen subió un 0,3 por ciento a 109,80 unidades por dólar, tras cotizar más temprano en su mayor nivel contra la moneda estadounidense desde el 4 de febrero. Al tiempo que el yuan chino cayó hasta a su menor nivel de cuatro meses de 6,858 unidades por dólar en las operaciones internacionales, pero luego cotizó con una baja de 0,43% a 6,837 yuanes.

“La aversión al riesgo de las monedas beneficia más que nada al yen y al franco suizo, y ambas divisas tienen la posibilidad de seguir apreciándose”, dijo un operador.

(Con información de Reuters).