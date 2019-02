El Banco Central logra que el dólar suba

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario subió ayer 0,17% al negociarse en promedio a $ 32,528 con una nueva intervención del Banco Central (BCU). Así, acumula en febrero un alza de 16% y en lo que va del año, de 0,43%.

El BCU una vez más marcó la cancha del mercado cambiario, al adquirir US$ 17,4 millones, casi dos tercios de lo negociado ayer.



En lo que va del año, el Central ya compró US$ 318,3 millones.



Durante la jornada, el billete verde a nivel interbancario se movió entre $ 32,48 y $ 32,55, para cerrar en $ 32,55.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense subió, tanto a la compra como a la venta, al cerrar en $ 31,84 y en $ 33,24 respectivamente.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en total 40 transacciones por un monto equivalente a US$ 26,44 millones.



En la región, el dólar también subió y lo hizo más que en Uruguay.



En Brasil, el principal mercado de referencia en materia cambiaria, la moneda estadounidense se incrementó 0,76% y cerró en 3,7019 reales.



En Argentina el dólar aumentó 0,86% y cotizó en 37,52 pesos argentinos.



Ayer el Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino en el mercado en dos subastas: en la primera compró US$ 50 millones a 37,432 pesos argentinos y en la segunda adquirió US$ 25 millones a un precio promedio de 37,3764 pesos argentinos.



En lo que va de 2019, el BCRA acumula compras por US$ 835 millones.