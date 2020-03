El Banco Central marca “debilidad” de los escribanos en reportes antilavado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En 2019 la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) recibió 775 reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos, un 1% menos que en 2018, según la Memoria de Actividades de la UIAF durante el año pasado.

Respecto a 2018 el sector financiero registró un incremento de los ROS de 21%, “destacándose el incremento en los reportes presentados por los bancos y las empresas de transferencias de fondos”, indicó el informe.



“Por el contrario, el sector no financiero registra un descenso del 43%, influenciado por el descenso en la cantidad de reportes presentados por los rematadores, los casinos y los escribanos”, agregó.



La UIAF analizó por qué se dio esta baja en los ROS de los sujetos obligados a reportar del sector no financiero. “Se considera razonable la reducción en la cantidad de reportes del sector rematadores, ya que el incremento significativo registrado en el año 2018 fue algo circunstancial y no se esperaba que volviera a ocurrir en el futuro”, afirmó la UIAF. El sector rematadores pasó de 68 ROS en 2018 a 11 reportes en 2019.



En casinos, el descenso fue consecuencia “de una instancia de retroalimentación efectuada con ese sector para ajustar algún tipo de reporte que se presentaba habitualmente y que no estaba aportando al adecuado funcionamiento del sistema de prevención”, explicó el informe. Los ROS de casinos pasaron de 86 en 2018 a 53 en 2019.

En el caso de los escribanos “si bien puede existir alguna circunstancia particular que explica el descenso en la cantidad de reportes, continúa siendo una debilidad, además del escaso número (fueron 33 ROS en 2019), que la gran mayoría de los reportes (66% de los recibidos en el año 2019) sean consecuencia de la existencia de información pública sobre investigaciones de las que han sido objeto las personas reportadas y no la detección de inusualidades respecto del origen de fondos de los clientes”, criticó el informe del BCU.



Esta situación “será analizada con mayor profundidad en las instancias habituales de retroalimentación con ese sector”, agregó.

Según el Central “si se analizan las cifras del período 2015-2019, se observa una tendencia de incremento relativo de la participación del sector no financiero en el total de ROS, a pesar de la reducción verificada en el año 2019”.



A raíz de los ROS y las investigaciones de oficio, la UIAF puso cinco casos en conocimiento de la Justicia penal.