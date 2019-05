Banco Central salió a "ponerle techo" al dólar al vender US$ 75,9 millones, si bien la cotización pasó por primera vez los $ 35

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves se operaron US$ 101 millones a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en el mercado local, de los cuales US$ 75,9 millones correspondieron a ventas del Banco Central (BCU).



La autoridad monetaria no salía al mercado desde el 6 de marzo, es decir hace casi dos meses, aunque en esa ocasión compró dólares para sostener el tipo de cambio.



En esta jornada, optó por vender dólares para "ponerle un techo" a la cotización. Esto porque el billete verde comenzó el día a $ 35,03, pero durante la operativa llegó a tranzarse a $ 35,20.



Tras la intervención del Central, la moneda estadounidense cerró en $ 35,10 y el promedio de la cotización diaria se ubicó en $ 35,101.



La suba respecto al promedio del martes (último día con operativa) fue 0,34%.



Con este valor, el dólar marcó nuevamente un récord desde que en marzo de 1993 comenzó a circular el peso uruguayo como moneda. Esto se trata de un hecho anecdótico, ya que económicamente no implica nada por el largo período transcurrido.