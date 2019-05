El Banco Central salió con toda la artillería para frenar al dólar al vender US$ 105,2 millones y la divisa bajó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La moneda estadounidense en Uruguay a nivel interbancario bajó 0,14% en promedio y cotizó en $ 34,986.



Eso se dio al tiempo que el dólar subía en otros mercados emergentes por el recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.



La respuesta a por qué el dólar en el mercado local fue a contramano, está en la decidida intervención del Banco Central (BCU) que sacó su artillería al vender reservas por US$ 105,2 millones.



En las cuatro jornadas de operativa que lleva mayo, el BCU intervino en el mercado para ponerle un "techo" a la divisa estadounidense y que no pase los $ 35 (lo que logró efímeramente).



En esos cuatro días, el Central lleva vendidos US$ 208 millones. Para tener una idea, es casi la mitad de los US$ 500 millones que había adquirido entre enero, febrero y parte de marzo.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó mínimamente hoy: tres centésimos. Así, el billete verde cerró en $ 34,27 a la compra y $ 35,77 a la venta.