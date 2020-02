El Banco Central sostuvo con compras al dólar en $ 38

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario volvió a cotizar en $ 38 gracias a la intervención compradora del Banco Central (BCU). La moneda estadounidense subió levemente, 0,05%, y se negoció en promedio a $ 38,064. En el mes el dólar sube 1,42% y en el año 1,95%.

La divisa estadounidense cotizó ayer entre $ 38 y $ 38,15 para cerrar en $ 38,08.



El Banco Central intervino con compras por US$ 4 millones ayer que ayudaron a que la divisa se mantuviera en $ 38. En el mes, el BCU lleva adquiridos US$ 195,4 millones y en lo que va del año US$ 485,2 millones.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 40 transacciones por US$ 23,2 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 3 centésimos y cerró a $ 37,33 a la compra y $ 38,83 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió ayer 0,59% y cerró ayer 4,3728 reales. En el mes el dólar en Brasil lleva un alza de 2,42% y en el año de 8,49%.



En el mismo sentido, en Argentina el dólar oficial se incrementó 0,11% y cerró en 61,729 pesos argentinos. En el mes la moneda estadounidense en Argentina lleva un aumento de 2,29% y en el año 3,07%.

A nivel global, el dólar subió ayer a máximos de casi tres años contra una canasta de otras importantes monedas y el yen descendió a un mínimo de nueve meses, debido a un aumento del apetito por el riesgo ante un declive en el número de nuevos casos de coronavirus en China y expectativas de más estímulos en el país.

La moneda estadounidense obtuvo respaldo de sólidos datos en Estados Unidos y de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, que mostraron un cauto optimismo sobre la economía.



Contra el yen, el dólar avanzó 1,29% a 111,28 yenes, su mayor nivel desde mayo.



El índice dólar, que mide a la divisa frente a seis monedas rivales, subió hasta 99,73, antes de reducir sus ganancias y negociarse con un avance del 0,16% a 99,601. Mientras, el euro avanzó levemente por sobre el nivel de US$ 1,08. (Con información de Reuters)