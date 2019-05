El Banco Central toma una medida para moderar la suba del dólar, ¿cómo funcionará?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Dado el entorno macroeconómico y financiero global y regional el Banco Central (BCU) ha decidido efectuar una operación de recompra de Letras de Regulación Monetaria (LRM) en pesos con vencimientos no mayores al 31 de diciembre de 2019 por un valor nominal de hasta $ 35.000 millones (US$ 992 millones aproximadamente)", indicó hace minutos el BCU en un comunicado.



"El objetivo de la oferta de recompra de LRM es facilitar el cambio de portafolios de los agentes económicos y contribuir a mitigar la volatilidad que se ha venido observando en el mercado de cambios doméstico como fruto del entorno referido en el párrafo anterior", explicó el Central.



Para ello, "los agentes que participen de la operación efectivizarán el cobro de los títulos vendidos al Banco Central en dólares estadounidenses o pesos uruguayos de acuerdo a su elección. El plazo de recepción de las ofertas será del 27 de mayo a las 11 horas hasta el 29 de mayo a las 14 horas", comunicó el Central.



De esa forma, los inversores que tengan Letras en pesos podrán llevarse dólares y realizar el cambio de portafolio sin necesidad de pasar por el mercado de cambios comprando dólares e impulsando su precio al alza.



"Con esta operación el BCU bajaría su nivel de endeudamiento, obteniendo un beneficio sobre su resultado operativo, con efectos patrimoniales positivos", agregó.



"De este modo el BCU reafirma la decisión de utilizar en su gestión de política monetaria y de deuda, todos los instrumentos disponibles a efectos de que eventos externos no se transmitan en forma desordenada a los mercados domésticos.", concluyó el Central.