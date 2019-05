El Banco Central vende US$ 63,6 millones y evita que el dólar aumente 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La cotización de $ 35,267 implica un máximo (anecdótico, ya que por el tiempo transcurrido no indica nada desde el punto de vista económica) desde que el 1° de marzo de 1993 comenzó a regir el peso uruguayo como moneda.



La moneda estadounidense apenas se movió hoy, ya que cotizó entre $ 35,26 y $ 35,27, para cerrar en el último precio, que fue el mismo al que finalizó el viernes.



Si el dólar no se movió más, fue porque el BCU salió a vender una vez más. En mayo, realizó ventas de divisas en 12 de las 13 jornadas en que hubo operativa.



De hecho, el Central ya se desprendió de US$ 566,3 millones.



Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió un centésimo hoy y finalizó en $ 34,52 a la compra y $ 36,02 a la venta.



Ademas de las intervenciones en el mercado de cambios, el BCU tomó otra medida para contener el avance del billete verde.



El martes pasado, como forma de quitar presión al alza a la divisa estadounidense, el BCU resolvió una medida que busca que aquellos inversores que quieran cambiarse de pesos a dólares, puedan hacerlo sin pasar por el mercado cambiario.



Esto consiste en dar la opción a los inversores que tengan Letras de Regulación Monetaria (deuda que emite el BCU) con vencimiento en mayo, que las cobren en dólares en vez de en pesos.



Así hacen el pasaje de pesos a dólares directamente y no tienen que ir a compra los billetes estadounidenses al mercado, lo que presionaría aun más al alza su cotización.