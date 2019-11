El Banco Central vende US$ 35 millones para tratar de contener al dólar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar subió 0,23% ayer, fue contenido en parte por una intervención del Banco Central (BCU) y cotizó en promedio de $ 37,561. En noviembre el incremento de la divisa estadounidense es de 0,39% y en el año el aumento es de 15,96%.

El billete verde cotizó a nivel interbancario entre $ 37,54 y $ 37,60 para cerrar en $ 37,56.



El BCU intervino en el mercado de cambios, al vender US$ 35 millones de forma de contener la suba del dólar. Las ventas en noviembre acumulan US$ 46,8 millones cuando en octubre vendió divisas por US$ 425,5 millones.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en el día de ayer 89 transacciones por US$ 62,1 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar subió siete centésimos para cerrar en $ 36,81 a la compra y a $ 38,31 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense subió 0,47% y cerró en 4,176 reales. En noviembre el dólar en Brasil acumula un incremento de 4,28% y en el año el alza acumulada es de 7,74%.



En sentido opuesto, en Argentina, el dólar bajó en el mercado oficial 0,42% y cerró a 59,7 pesos argentinos. En el mes la divisa estadounidense en este país acumula una pequeña suba de 0,05% y en el año el alza es de 58,36%.

En el mercado informal, el dólar blue subió 2% y cerró a 65,50 pesos argentinos.

A nivel global, el dólar cerró con pocos cambios después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ofreció nuevos detalles sobre la guerra comercial que enfrenta a su gobierno con China durante un discurso en Nueva York.



El índice dólar, que compara al billete verde contra seis divisas relevantes, registró leves ganancias, al aumentar un 0,11% a 98,31.



En declaraciones emitidas en el Economic Club de Nueva York, el presidente estadounidense Donald Trump criticó una vez más a la Reserva Federal, lamentando el hecho de que Estados Unidos tenga tasas de interés más altas que otras economías desarrolladas.



“Denme algo de eso. Dame algo de ese dinero. Quiero algo de ese dinero. Nuestra Reserva Federal no nos permite hacerlo”, sostuvo el mandatario republicano. El discurso era muy esperado por el mercado de divisas, que ha estado volátil a raíz de las informaciones sobre la guerra comercial. La escasez de detalles sobre el tema fue visto por algunos analistas como una señal pesimista. “No creo que hayamos aprendido nada nuevo del discurso de Trump”, sostuvo Greg Anderson, jefe global de estrategia cambiaria de BMO Capital Markets.



Licitación en UI reprogramada.

La Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) repetirá mañana desde las 14:30, la licitación de una Nota del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento en mayo de 2023.



La unidad del MEF indicó en un comunicado que se reprogramó la licitación para mañana “debido a dificultades del sistema informático de recepción de ofertas” durante el día de ayer, cuando originalmente estaba prevista la licitación.



La Nota del Tesoro a emitirse mañana será por 325 millones de UI (US$37,4 millones). En la última licitación de esta serie, en septiembre, la Unidad de Gestión de Deuda licitó el mismo monto y adjudicó menos de la mitad.



Con información de Reuters.