El Banco Central ya vendió más de US$ 300 millones en el mes para amortiguar al dólar

El dólar interbancario subió ayer 0,35% y pasó la barrera de los $ 36,50. El precio promedio fue de $ 36,627, un nuevo máximo desde que el 1° de marzo de 1993 empezó a circular el peso uruguayo como moneda (más allá de que se trata de un hecho anecdótico, ya que económicamente no implica nada por el largo período transcurrido).

En lo que va de agosto la moneda estadounidense se incrementa 6,63% y en el año acumula un alza de 13,08%.



El billete verde cotizó ayer entre $ 36,60 y $ 36,66, para cerrar en $ 36,61.



El Banco Central volvió a intervenir en el mercado de cambios para contener la suba de la moneda estadounidense. Ayer vendió reservas por US$ 16,5 millones Las ventas acumuladas en agosto son de US$ 304,4 millones (US$ 209,4 millones en el mercado spot -contado- y US$ 95 millones en futuros y forwards).



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 11 centésimos y cerró a $ 35,86 a la compra y $ 37,36 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense se mantuvo estable al cerrar en 4,16 reales. En agosto el alza acumulada del dólar en Brasil es de 10,39% y en el año de 7,23%.



En Argentina siguen los problemas a nivel financiero y ayer el dólar saltó 3,2% para cerrar en 58,10 pesos argentinos. En agosto, el billete verde en Argentina aumenta 32,41% y en el año 54,11%. Ayer el gobierno anunció un reperfilamiento de su deuda para intentar calmar a los mercados.



A nivel global, el dólar subió ayer pero la ganancia fue pequeña y de rango limitado, ya que una inversión cada vez más profunda de la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos avivó el temor de los inversores a una recesión, pocos días antes de que Washington y Beijing se apliquen nuevos aranceles.



Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron y los de la deuda a 30 años tocaron mínimos históricos, porque el temor a una recesión y las tensiones comerciales entre Beijing y Washington han avivado la demanda por deuda gubernamental de bajo riesgo.



El índice dólar, que mide a la moneda estadounidense contra una canasta de seis divisas importantes, subió un 0,25% a 98,248. (Con información de Reuters).