El Banco Central vendió US$ 200 millones de reservas en cuatro días para contener al dólar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar interbancario subió ayer 0,13% y se negoció en promedio a $ 36,198 un nuevo máximo desde que el 1° de marzo de 1993 empezó a circular el peso uruguayo como moneda (más allá de que se trata de un hecho anecdótico, ya que económicamente no implica nada por el largo período transcurrido).

En lo que va de agosto, la moneda estadounidense sube 5,38% y en el año 11,76%.



El Banco Central intervino en el mercado de cambios por cuarta jornada consecutiva, vendiendo dólares de forma de contener la suba del billete verde. Las ventas totales de ayer alcanzaron a US$ 15 millones, de los que US$ 12 millones fueron en el mercado spot (contado) y US$ 3 millones en el mercado de futuros. Las ventas acumuladas en cuatro días totalizan US$ 200,2 millones (de los que US$ 126,2 millones se transaron en el mercado spot, US$ 51 millones en el mercado de futuros y US$ 23 millones en el mercado de forwards).



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 51 transacciones por un monto de US$ 28,2 millones. La divisa estadounidense cotizó ayer entre $ 36,15 y $ 36,22 y para cerrar en $ 36,20.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió un centésimos y finalizó a $ 35,45 la compra y $ 36,95 la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense se incrementó 0,28% y finalizó en 4,02 reales. En lo que va de agosto el dólar acumula un alza de 6,74% y en el año de 3,69%.



En sentido contrario en Argentina el dólar se calmó tras la turbulencia desatada el lunes por el resultado de las elecciones primarias (ver página B1). Ayer el dólar bajó 5,22% y finalizó en 57,25 pesos argentinos. En agosto el dólar aumenta 30,47% y en el año 51,86%.

A nivel global, el dólar se recuperó hoy de su debilidad inicial frente al yen y avanzó levemente gracias a datos de ventas minoristas en Estados Unidos mejores que lo esperado, lo que calmaba el temor a que la economía de Estados Unidos se encamine a una recesión.



El índice dólar, que sigue al billete verde frente al euro, el yen, la libra esterlina y otras tres monedas, subió un 0,11% a 98,095, cerca de un máximo de dos semanas. (Con información de Reuters).