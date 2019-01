Banco Central vuelve a sostener el dólar con compras

El dólar interbancario se negoció ayer en promedio en $ 32,234 con un leve incremento de 0,04%. Por cuarta sesión consecutiva y con el objetivo de mantener al billete verde en los niveles deseados, el Banco Central (BCU) intervino en el mercado.

Esta vez, compró US$ 26 millones, un 53% del monto operado durante la jornada y como consecuencia de ello el BCU ya adquirió US$ 102,1 millones en la semana y US$ 166,5 millones en lo que va del mes.

De este modo la divisa estadounidense acumula en lo que va de diciembre un aumento de 0,16% y una suba de 12,06% en lo que va del año.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense subió un centésimo tanto a la compra como a la venta al cerrar en $ 31,53 y en $ 32,93 respectivamente.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron un total de 80 transacciones por un monto equivalente de US$ 49,12 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el billete verde se negoció en 3,8521 reales con una caída de 0,53% y con ello registra en lo que va del mes un descenso de 0,1%.

En igual dirección se movió el dólar en Argentina que finalizó ayer en 38,05 pesos argentinos con un descenso de 0,83% y cortó así la racha de cinco sesiones consecutivas en las que el dólar no retrocedía (en cuatro sesiones aumentó y en una de ellas permaneció estable). Con ello la divisa acumula en lo que va de diciembre un aumento de 0,87%.

El índice dólar, una medición del valor de la moneda estadounidense frente a seis importantes divisas, descendió a un piso de un mes. Menores expectativas de alzas de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) redujeron el atractivo de los activos denominados en dólares. Aparte de reducir los pronósticos de incrementos en el costo del dinero, la Fed también recortó las expectativas de crecimiento e inflación para el próximo año.

El índice bajó ayer un 0,8% a 96,263 tras bajar más temprano a 96,042, su menor nivel en un mes. Anotó su mayor depreciación porcentual diaria en seis semanas.

Por su parte el euro, moneda que integra el índice, subió un 0,8% a 1,1466 dólares, reforzando el avance del miércoles tras noticias de que Italia llegó a un acuerdo con la Comisión Europea sobre su presupuesto de 2019 y algunos datos comerciales sólidos esta semana.