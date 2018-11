El banco Santander y las versiones sobre una ampliación de capital

Santander negó rumores de mercado que especulaban con que el nuevo consejero delegado fue contratado con el mandato de realizar una ampliación de capital, aunque dejó abierta la puerta a esta posibilidad si se presenta una oportunidad de compra en el futuro.



"¿Si el nuevo CEO ha sido nombrado para hacer una ampliación de capital? No. Una ampliación de capital para operaciones en un futuro no sé, pero en el presente, no", dijo José Antonio Álvarez, consejero delegado de la entidad en España que será sustituido el año próximo por Andrea Orcel.



Álvarez, que se mostró confiado en que la banca española salga bien parada en los test de estrés de mañana, dijo que se tomará una decisión sobre una posible reducción de plantilla y oficinas en España cuando el proceso de integración con el banco Popular esté más avanzado.



Santander asumió más de 11.000 empleados con la absorción de Popular y el pasado diciembre acordó recortar la plantilla en España en unas 900 personas dejándola en 32.425.



La entidad confirmó que presentó una oferta para recomprar su sede central en Boadilla del Monte, en línea con lo adelantado por una fuente el pasado 20 de septiembre.



El propietario actual de la ciudad financiera de Santander, que aloja a 6.500 empleados, es Marme Inversiones, que compró y posteriormente alquiló la sede al banco cántabro en un acuerdo de 40 años que comenzó en 2008.



Sobre la investigación que enfrenta el banco en Alemania por un presunto fraude en torno al lavado de cupón en dividendos, la entidad dijo que está llevando a cabo sus propias investigaciones y colaborando plenamente con las autoridades alemanas.



[EN BASE A REUTERS]