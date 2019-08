Ante menor rentabilidad por tasas, ¿los bancos podrían cobrar por tener una cuenta?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los bancos no suelen cobrar tasas a los usuarios por mantener dinero en sus cuentas en España. Sin embargo, frente a la medida que tomó el Banco Central Europeo (BCE) de cobrar una tasa de 0,4% a las entidades por depositar su plata en la caja fuerte, diferentes personalidades se han manifestado con respecto al tema y barajan la idea de que algunos bancos comiencen a cobrar a las cuentas personales, según informó El País de Madrid.



Uno de ellos es Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas (CGE) que en declaraciones a El País de Madrid afirmó que “es posible que los bancos empiecen a cobrar” por las cuentas mermadas. A su vez, declaró que el cambio en el modelo de negocios que tuvieron los bancos por la llegada del mundo digital hizo que aumentaran los cotos. Por esto, Pich cree que “es posible que los bancos empiecen a cobrar por los servicios digitales que ofrecen”.



En la misma línea, Pablo Souto, experto financiero, opinó en el diario español “que los bancos empiecen a cobrar a sus clientes por las cuentas y los depósitos es una posibilidad real”. La razón que brinda es la siguiente: “la política de bajos tipos de interés prolongada en el tiempo ha hecho que los márgenes de beneficios de los bancos sean cada vez menores y que las entidades necesiten nuevas fuentes de ingresos, más allá de unas comisiones que ya se han incrementado”.



Otra de las personalidades que cree que se le podrá comenzar a cobrar a los clientes particulares es Jaime Guardiola, consejero delegado de Banco Sabadell (Alicante, España). Según informó El País de Madrid, el 26 de julio dijo que transferir a las empresas el costo que generan los depósitos es “lógico”. Sin embargo, para el caso de los usuarios particulares expresó que “todavía hay bastantes márgenes de actuación” aunque no descartó que se pueda llegar a implementar. “Creo que eso no va a llegar a los particulares, pero el paradigma es de tal calibre, que quizá pueda visualizarse en algún momento”, indicó.



En el caso de Uruguay, existe una regulación vigente en relación a la inclusión financiera que establece que las cuentas sueldos no tienen tasas, ni costo de apertura, mantenimiento, ni exigencias de saldos mínimos.



Aunque parece ser una realidad alejada para las cuentas personales, en la zona euro se le cobra un interés a un quinto de los depósitos de empresas, según el BCE. Ejemplos de esto en España son el BBVA que en 2016 su presidente Carlos Torres admitió que cobraban a las empresas en algunos casos, Bankia que confirmó lo mismo, y Santander que “contempló abiertamente la posibilidad de empezar a cobrar en cuentas inactivas de las grandes corporaciones si bajan aún más los tipos de interés, a finales del mes pasado, durante la presentación de los resultados de la entidad”, según informó el diario.