Barril de Brent sube a máximo en cuatro años

Los precios del petróleo subieron más de un 1% ayer y el Brent tocó un máximo en cuatro años, impulsados por una menor oferta de crudo en el mercado por las sanciones de Estados Unidos a Irán pese a que otros productores aumentaban el bombeo.



Los futuros del crudo referencial Brent ganaron US$ 1, un 1,22%, al cerrar en US$ 82,72 por barril, después de tocar los US$ 82,87, su nivel más alto desde el 10 de noviembre de 2014. En el tercer trimestre, el Brent sumó alrededor de un 4%.

Una nueva ronda de sanciones estadounidenses contra Irán, el tercer mayor productor de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), entrará en vigor el próximo 4 de noviembre. "El mercado está enfrentando el hecho de que las sanciones contra Irán no están tan lejos", dijo Phil Flynn, analista de Price Futures Group en Chicago. "Eso va a ajustar al mercado", agregó.