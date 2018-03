El BCU adquirió US$ 38 millones y el dólar subió

El Banco Central (BCU) intervino en el mercado, luego de cuatro sesiones en que no lo hacía y realizó compras por un monto de US$ 38,4 millones, un 71,2% del total operado en la jornada. De este modo, la autoridad monetaria lleva adquiridos en lo que va de marzo US$ 69 millones y esta cifra asciende a US$ 1.039,7 millones en lo que va del año.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense aumentó cuatro centésimos tanto a la compra como a la venta al finalizar en $ 28,04 y en $ 28,74 respectivamente.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) la operativa fue abultada en tanto se realizaron un total 118 transacciones por un monto equivalente a US$ 53,96 millones.

Durante la jornada, la moneda estadounidense osciló entre un precio mínimo de $ 28,35 y un precio máximo de $ 28,39, para finalmente cerrar en el precio máximo alcanzado.

En la región, la divisa estadounidense registró igual comportamiento que en el mercado local. En efecto, en Brasil —principal mercado de referencia en materia cambiaria— el dólar se negoció en 3,2905 reales con una suba de 0,9%.

Menor variación registró en Argentina, en tanto subió un 0,37% al finalizar en 20,2665 pesos argentinos.

Por su parte a nivel global, el índice dólar que evalúa el comportamiento del billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas extranjeras subió ayer un 0,5% a 90,106.

Con ello se trata de la segunda sesión consecutiva en que la divisa estadounidense aumenta, cuando se aproxima la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal que será llevada a cabo el próximo miércoles y en la que los agentes esperan se de una suba de tasas.

Adicionalmente, continúa la incertidumbre política dentro del gabinete de Donald Trump, en el marco de nuevos temores por una posible guerra comercial y a la espera.