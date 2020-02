El BCU ya compra US$ 329 millones para sostener al dólar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Banco Central (BCU) volvió a adquirir dólares ayer para sostener el valor de la moneda estadounidense. El billete verde tuvo un alza mínima de 0,04% y cotizó en promedio a $ 37,583. En febrero el dólar lleva una suba de 0,14% y en el año de 0,66%.

La divisa estadounidense cotizó ayer entre $ 37,55 y $ 37,65 para cerrar en $ 37,56.



El Banco Central compró ayer US$ 12,3 millones y acumula US$ 39,9 millones en lo que va del mes. En tanto, en lo que va de 2020 ya compró divisas por US$ 329,7 millones.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 57 transacciones ayer por US$ 33,4 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó 4 centésimos y cerró a $ 36,81 a la compra y a $ 38,31 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó nuevamente respecto al día anterior. La caída fue de 0,22% y cerró en 4,2381 reales. En el mes el dólar en Brasil lleva una caída de 0,74% y en el año sube 5,15%.

En sentido opuesto, en Argentina el dólar oficial subió 0,18% ayer y cerró en 60,58 pesos argentinos. En el mes la moneda estadounidense lleva un alza de 0,38% y en el año aumenta 1,15%.

A nivel global, el yen y el franco suizo, dos monedas de refugio, cayeron ayer por segunda sesión consecutiva frente al dólar, en medio de un creciente apetito por el riesgo a medida que los inversores eran alentados por las medidas del gobierno chino para contener el coronavirus y limitar su impacto económico. (Con información de Reuters)