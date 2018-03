El BCU ya compró 35% de todo lo adquirido en 2017

Por primera vez en cuatro meses, la cotización del dólar estadounidense en el mercado local subió en forma mensual al comparar el valor de ayer con el de fin de febrero.

Ayer, el dólar interbancario fondo cotizó en promedio a $ 28,354. Así el billete verde tuvo un incremento "punta a punta" de 0,14% en marzo y como consecuencia acumula una caída de 1,43% en lo que va del año.

El Banco Central (BCU), aunque de modo menos agresivo que el mes previo, ha sido protagonista e intervino en el mercado de cambios en 11 de las 20 sesiones de las que hubo operativa.

Para mantener el tipo de cambio en los niveles deseados compró US$ 307,2 millones de los US$ 702,3 millones transados en el mes, es decir, un 43,7%. Con ello, la autoridad monetaria lleva adquiridos en lo que va del año US$ 1.277,9 millones, un 51,1% del total operado en ese período.

A su vez, en tres meses la intervención del BCU alcanza a un 35,3% del total comprado en 2017 (en forma directa e indirecta), que fue récord.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron durante el mes de marzo en total 1.333 transacciones por un monto equivalente a US$ 702,25 millones, cifra inferior a los US$ 801,21 millones transados en el mes de febrero.

En la exposición que realizó en el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) el pasado 14 de marzo, el presidente del BCU, Mario Bergara le dedicó varios minutos al tema dólar.

"El Banco Central no decide qué hacemos con el dólar, hay muchos más factores y actores. Transmitimos nuestros criterios (de intervención cambiaria) que se pueden compartir o no", afirmó en esa ocasión.

También reiteró que "sin las compras (de dólares) millonarias hechas en el último año seguramente tendríamos un atraso cambiario brutal, nadie hizo más que el Banco Central (por mantener el tipo de cambio en un valor adecuado)".

Añadió que "no podemos fijar el tipo de cambio, lo aprendimos en el pasado con sangre sudor y lágrimas" con las crisis pasadas.

Evolución.

En marzo el dólar cotizó a la baja en siete sesiones, subió en 12, y se mantuvo estable en una de las 20 jornadas en que hubo operativa.

El billete verde osciló entre un precio mínimo de $ 28,276 el lunes 26 (siendo este precio el menor valor alcanzado desde el pasado 31 de julio instancia en la cual finalizó en $ 28,244), y un precio máximo de $ 28,473 apenas tres días previos a alcanzar el valor mínimo en el mes.

Por su parte, el valor medio del dólar fondo promedio durante el mes de marzo fue de $ 28,369, con un descenso de 0,38% respecto al promedio en el mes de febrero y con ello, continúa la tendencia en descenso que inició en el mes de noviembre.

Al público, en las pizarras del Banco República la moneda estadounidense aumentó "punta a punta" 0,07% tanto a la compra como a la venta, para cerrar ayer en $ 27,84 y $ 28,84 respectivamente.

El promedio del dólar pizarra a la compra fue de $ 27,97 y a la venta de $ 28,76 (siendo el menor valor alcanzado desde el mes de mayo).

Región y mundo.

En Brasil el billete verde sufrió un aumento mensual "punta a punta" de 2,72%, en tanto en Argentina el incremento fue menor, de 0,14% (igual al de Uruguay).

Ayer, el dólar se apreció a un máximo en una semana contra una canasta de monedas en un repunte desde el mínimo en cinco semanas que tocó el martes, respaldado por flujos de fondos de fin de trimestre y con los inversores dejando atrás temores a una guerra comercial.

En las últimas operaciones el índice dólar subía un 0,79%, a 90,08. El índice ha subido casi un 1% desde que tocó un mínimo en cinco semanas a 88,942 el martes.

Sin embargo, en marzo (a falta de un día de operativa en los mercados globales) el índice dólar retrocedía 0,52% al compararlo con el cierre de febrero.

La recuperación que tuvo la moneda estadounidense ayer "es continuación de un tema que comenzó esta semana, una leve reducción en el nivel general de temor a una guerra comercial inminente", comentó Omer Esiner, estratega de Commonwealth Foreign Exchange.

Los mercados globales se sacudieron este mes cuando el presidente estadounidense Donald Trump anunció la imposición de altos aranceles a productos chinos y desde Beijing amenazaron con represalias. Pero el miedo a una guerra comercial se ha enfriado por esperanzas en que las negociaciones tengan éxito.

Ayer el dólar se apreciaba un 1,41% frente al yen y un 1,07% contra el franco suizo. Ambas monedas son considera-das refugio en tiempos de turbulencias.

Los flujos de fin de trimestre y de fin de mes impulsaron al dólar por los ajustes que hicieron administradores de fondos de sus carteras.

La divulgación de un dato que mostró que el crecimiento económico de Estados Unidos en el cuarto trimestre se desaceleró menos que lo estimado previamente también respaldó al billete verde.

El euro se depreciaba un 0,76% frente al dólar, pero se encaminaba a anotar una quinta alza trimestral consecutiva, la racha más larga de ese tipo desde 2008.