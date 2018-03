BCU compró US$ 53: y el dólar cerró estable

Por segunda sesión consecutiva el Banco Central (BCU) intervino en el mercado. Adquirió ayer US$ 53 millones (un 85,2% del total operado), y con ello lleva comprados US$ 149,8 millones en el mes y US$ 1.120,5 millones en el año.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense subió dos centésimos tanto a la compra como a la venta al cerrar en $ 28,10 y en $ 28,80 respectivamente.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) la operativa fue superior a la registrada en sesiones previas, en tanto se realizaron un total de 96 transacciones por un monto equivalente a US$ 62,13 millones.

En el transcurso de la jornada, la divisa estadounidense osciló levemente entre un precio menor de $ 28,44 y un precio máximo de $ 28,48, para cerrar finalmente en $ 28,46.

En Brasil —principal mercado de referencia en materia cambiaria— el dólar se negoció ayer en 3,3084 reales. Registró un incremento de 0,73%, y de este modo alcanza el mayor valor en lo que va del año, en tanto el 29 de diciembre cotizó 3,3144 reales.

En dirección opuesta tanto a Brasil como al resto de la región, en Argentina el dólar finalizó en descenso. Cayó un 0,07% al finalizar en 20,239 pesos argentinos.

A nivel internacional, los inversores esperan la reunión de la Reserva Federal (Fed), que será llevada a cabo hoy, con expectativas de que puedan existir cuatro subas a la tasas de interés en el año, en vez de tres.

Como consecuencia de ello, el índice dólar que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, alcanzó ayer un máximo en casi tres semanas que finalizó en 90,397 con un aumento de 0,68%.

En particular, la divisa estadounidense se fortaleció respecto al euro, en tanto este último cayó un 0,68% a 1,2249 dólares.