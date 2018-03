BCU ya compró más de US$ 1.000 millones en lo que va del año

Con la intervención del Banco Central (BCU), el dólar interbancario subió apenas un 0,04% ayer al negociarse en promedio a $ 28,349. Como consecuencia acumula un aumento de 0,12% en lo que va del mes y una caída de 1,44% en lo que va del año.

La autoridad monetaria adquirió ayer US$ 22,3 millones, es decir, un 42,6% del total operado. Con ello asciende a US$ 30,6 millones lo adquirido por el BCU en lo que va de marzo y a US$ 1.001,3 millones en lo que va del año.

Así, en solo dos meses y ocho días ya compró el 27,6% de todo lo que había adquirido en 2017, que fue récord histórico en intervención.

En tanto al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense subió ayer tres centésimos tanto a la compra como a la venta para finalizar en $ 28,01 y en $ 28,71 respectivamente.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 98 transacciones por un monto equivalente a US$ 52,32 millones, cifra superior a la registrada en sesiones previas.

En el transcurso de la jornada, la moneda estadounidense osciló entre un precio mínimo de $ 28,33 y un precio máximo de $ 28,38, para cerrar finalmente en $ 28,37.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió 0,63% y cerró en 3,2645 reales.

En la misma dirección y al igual que en el resto de la región, en Argentina el billete verde también subió (0,19% en este caso), para finalizar en 20,3875 pesos argentinos.

La región acompañó el movimiento de la divisa a nivel global, en tanto, el índice dólar que mide el valor del billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, subió ayer un 0,6%.

Entre esas seis divisas, el dólar se fortaleció frente al euro como consecuencia de declaraciones que realizó ayer el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, quien destacó que las medidas de inflación subyacente en la zona del euro siguen por debajo del objetivo y afirmó que la política monetaria será "reactiva". CON INFORMACIÓN DE REUTERS