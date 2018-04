El BCU compró US$ 153 millones en dos días e hizo subir al dólar

Por segunda sesión consecutiva y con una fuerte intervención del Banco Central (BCU), el dólar interbancario se negoció al alza. Ayer, cotizó en promedio a $ 28,355 con un aumento de 0,24% y de este modo alcanza el mayor valor en lo que va del mes —el 27 de marzo cotizó en $ 28,359—. Es así que en lo que va de la semana, acumula un aumento de 0,73%.

Como resultado de ello no registra variación en lo que va de abril (el 28 de marzo se negoció en $ 28,354) y reduce su caída a 1,42% en lo que va del año.

La autoridad monetaria fue protagonista y con el objetivo de mantener a la divisa estadounidense en los niveles esperados compró ayer en el mercado spot US$ 73,8 millones, un 75,4% del total operado en la jornada. De este modo, en tan solo dos sesiones adquirió US$ 153,8 millones.

Como consecuencia asciende a US$ 385,9 millones lo que el BCU lleva adquiridos en lo que va de abril, superando el monto comprado en el mes de marzo (US$ 307,2 millones). Esta cifra asciende a US$ 1.663,8 millones si el período considerado es desde inicio de año.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU), la variación de la moneda estadounidense fue significativa en tanto aumentó 12 centésimos tanto a la compra como a la venta al finalizar ayer en $ 27,81 y en $ 28,91 respectivamente. Al igual que la sesión previa, la operativa fue abultada a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). En particular, se realizaron un total de 163 transacciones por un monto equivalente de US$ 98,14 millones.

En el transcurso de la jornada, la moneda estadounidense osciló levemente entre un precio mínimo de $ 28,35 y un precio máximo de $ 28,39, para cerrar finalmente en $ 28,36.