El BCU ya compró más de US$ 200 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Durante la jornada, la moneda estadounidense fluctuó entre $ 32,57 y $ 32,60 para cerrar en $ 32,58.

El BCU salió a intervenir para que el dólar no baje, al comprar US$ 27,7 millones (mas de un 65% de lo negociado en la jornada). Así asciende a US$ 221 millones lo adquirido por la autoridad monetaria en lo que va del año.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en total de 78 transacciones por un monto equivalente a US$ 42,29 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar cayó apenas un centésimo al cerrar en $ 31,88 y en $ 33,28, para compra y venta respectivamente.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en total de 78 transacciones por un monto equivalente a US$ 42,29 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar finalizó estable al negociarse en 3,7626 reales. En lo que va del año, registra una caída de 2,92%.

En sentido opuesto, en Argentina el dólar subió 0,32 % al cerrar en 37,15 pesos argentinos. En lo que va del año, baja 1,46%.

A nivel global, el dólar tuvo ayer pocos cambios frente a una canasta de monedas, debido a que los operadores se mostraron cautos antes de la reunión de política monetaria de dos días de la Reserva Federal y las negociaciones comerciales entre Washington y Beijing.

El índice que mide el desempeño del dólar frente al euro, yen, libra esterlina y otras tres monedas tuvo una mínima baja de 0,04% a 95,75. La demanda por el dólar como activo de refugio seguro se detuvo luego de que el gobierno de Estados Unidos comenzó a reabrir tras una extensa paralización parcial, y los inversores se preparaban para una serie de datos económicos que habían sido pospuestos.