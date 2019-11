El BCU no deja que el dólar pase los $ 37,5

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar interbancario subió ayer 0,12% y cotizó en promedio a $ 37,494. En la semana se negoció tres días al alza y dos a la baja. La variación “punta a punta” semanal (en comparación con el viernes de la semana anterior) fue de un incremento de 0,19%. En el mes la moneda americana acumula un alza de 0,21% y en lo que va del año aumenta 15,76%.

A nivel interbancario, la divisa estadounidense se negoció entre $ 37,48 y $ 37,52 para cerrar en el mínimo.



El Banco Central (BCU) intervino ayer en el mercado de cambios vendiendo dólares, después de ocho jornadas sin hacerlo. Con las ventas por US$ 11,8 millones, logró que el billete verde se mantuviera en $ 37,50.



En la semana, a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 174 transacciones por US$ 85,1 millones. Ayer se operaron US$ 21,8 millones en 43 transacciones, siendo el día de mayor operativa.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió tres centésimos y cerró en $ 36,73 a la compra y en $ 38,23 a la venta. En la variación “punta a punta” de la semana, el dólar en pizarra se incrementó 11 centésimos.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense tuvo un alza de 1,07% y cerró a 4,136 reales. En la semana, el dólar en Brasil se incrementó 3,97%. En el año la moneda estadounidense acumula una suba de 6,73%.



En el sentido opuesto, en Argentina, el billete verde bajó 0,17% y cerró en el mercado oficial a 59,50 pesos argentinos. En la semana el dólar acumuló una caída de 0,42%, pero en el año lleva acumulada una suba de 57,82%.



En tanto, el dólar blue subió 1,5% ayer a 65,25 pesos argentinos.

A nivel global, el dólar tocó máximos de tres semanas ayer a medida que disminuía el apetito por las monedas de mayor rendimiento ante la renovada incertidumbre sobre una posible reversión de aranceles, un componente importante de un acuerdo comercial preliminar entre Estados Unidos y China.



El índice dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de seis monedas, subió un 0,2% a 98,362 después de alcanzar un máximo de tres semanas, impulsado por las ganancias frente al euro, que cayó un 0,3% a US$ 1,1020. (Con información de Reuters)