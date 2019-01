El BCU logra mantener el precio del dólar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Banco Central (BCU) lleva siete sesiones seguidas de intervención, esta vez compró US$ 15,4 millones (casi la mitad de lo negociado). En lo que va del año, lleva comprados US$ 162,6 millones, de un total de US$ 494,3 millones transados.

Durante la jornada, el billete verde cotizó entre $ 32,58 y $ 32,64 para cerrar en el menor valor alcanzado.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense cayó cuatro centésimos tanto a la compra como a la venta, al cerrar en $ 31,88 y en $ 33,28 respectivamente.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en total de 57 transacciones por un monto equivalente a US$ 32 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar aumentó 1% y cerró a 3,7994 reales. Pese a esta suba, acumula un descenso de 1,97% en el año. En sentido contrario, en Argentina el dólar bajó 0,08% y cerró en 37,56 pesos argentinos. En lo que va del año, el dólar en el vecino país acumula una caída de 0,37%.