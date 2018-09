BCU salió a comprar para suavizar baja del dólar

Por segunda sesión consecutiva el dólar interbancario se negoció a la baja (ayer el descenso fue de 0,42%) al cotizar en promedio en $ 32,388.

Si en parte de la semana pasada y esta el Banco Central (BCU) vendió cantidades importantes de reservas para suavizar la suba de la moneda estadounidense (a raíz del salto del dólar en Argentina), ayer estuvo del otro lado del mostrador.

En efecto, el BCU compró US$ 7,9 millones y de esa forma evitó una baja mayor del billete verde.

De todas maneras, en la semana (y en lo que va del mes), el dólar se incrementó 0,15%. Es la quinta semana consecutiva de cierre "punta a punta" (al comparar la cotización del viernes con la del viernes previo) en ascenso. Como consecuencia de ello acumula un aumento de 12,6% en lo que va del año.

Ante la incertidumbre en el mercado cambiario argentino y la presión al alza que registró la divisa en el mercado local, el BCU tomó un serie de medidas. Desde el miércoles 29 y hasta el martes 4, el Central vendió reservas en el mercado de cambios y a futuro por un total de US$ 562,1 millones. Adicionalmente, la autoridad monetaria lanzó el miércoles una operación de recompra de Letras de Regulación Monetaria con vencimientos no mayores al 31 de diciembre de 2018, que pagará a los agentes en pesos o dólares según ellos dispongan. Así busca ordenar el cambio de portafolios (de pesos a dólares) de los bancos y las AFAP.

Con estas medidas y el contexto regional, la divisa descendió en las últimas dos sesiones de operativa.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense permaneció estable ayer respecto al jueves tanto a la compra como a la venta al cerrar en $ 31,80 y en $ 33,20 respectivamente.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron un total de 78 transacciones por un monto equivalente de US$ 28,08 millones. En la semana se negociaron un total de US$ 351,09 millones, cifra abultada pero inferior a los US$ 464,24 millones operados durante la semana previa.

En Brasil, en la sesión de ayer no hubo operativa por ser feriado nacional al celebrarse el día de la independencia.

La divisa estadounidense se negoció a la baja en Argentina por tercera sesión consecutiva. En particular, finalizó ayer en 36,95 pesos argentinos con un descenso de 1%. A pesar de cerrar estas últimas tres jornadas en caída, el dólar acumuló un incremento de 0,38% en la variación semanal.

A nivel global la divisa estadounidense se fortaleció. En efecto, el índice dólar que compara al billete verde frente a una canasta de seis relevantes monedas avanzó ayer un 0,27% a 95,273 unidades. [Con información de Reuters]