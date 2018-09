BCU sigue suavizando el aumento del dólar

El dólar estadounidense aumentó ayer 0,35% en la quinta suba consecutiva debido al "efecto argentina" (la mayor racha alza desde el 3 de mayo). Así, a nivel interbancario se negoció ayer en promedio en $ 32,452 y alcanzó su nivel más alto desde el 2 de marzo de 2016, instancia en la que cotizó en $ 32,53.

En lo que va del año, la moneda estadounidense acumula una suba de 12,82%.

El Banco Central (BCU) fue protagonista una vez más y volvió a intervenir en el mercado para suavizar la presión al alza de la divisa. Vendió en esta oportunidad US$ 116,5 millones, un 91% del total operado; y realizó operaciones de futuro por US$ 4 millones con vencimiento al 25 de septiembre y otros US$ 4 millones más con vencimiento al 26 de octubre.

Así, junto con la intervención que la autoridad monetaria realizó en el correr de la semana pasada, el monto asciende a un total de US$ 448,5 millones (considerando las ventas en el mercado spot y las operaciones de venta a futuro).

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense aumentó 11 centésimos tanto a la compra como a la venta al cerrar en $ 31,76 y en $ 33,16 respectivamente.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en total 205 transacciones por un monto equivalente de US$ 128,55 millones. Es así, que en tan solo cuatro sesiones, se transaron en el mercado US$ 542,7 millones, de los cuáles un 72,3% fueron ventas realizadas por el Central.

En el transcurso de la jornada, la divisa estadounidense osciló entre un precio mínimo de $ 32,43 y un precio máximo de $ 32,50, para cerrar finalmente en $ 32,46.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar se negoció ayer en 4,152 reales con un incremento de 1,95% y recuperó poco más de lo que había retrocedido en la sesión del viernes.

Por su parte en Argentina, el mercado financiero mostró una vez más desconfianza, ante los anuncios realizados ayer por el presidente Mauricio Macri para atacar el gasto público.

A pesar de la ausencia de referencia financiera en Nueva York por ser ayer feriado en Estados Unidos, el Banco Central argentino salió a vender US$ 100 millones hacia el cierre del mercado, con la idea de ayudar a mejorar el tipo de cambio. La operación tuvo un precio promedio de 37,978 pesos argentinos. Con ello, la divisa estadounidense se negoció ayer en 37,4 pesos argentinos con un incremento de 1,49%. CON INFORMACIÓN DE REUTERS