BCU vendió dólares por primera vez en siete meses para ponerle “techo” a la cotización

El Banco Central (BCU) dijo basta. Tras haber visto como en las últimas semanas el dólar batió récord tras récord de cotización desde que el 1° de marzo de 1993 comenzó a cotizar el peso uruguayo como moneda, el BCU salió a ponerle “techo” al precio de la moneda estadounidense.

En abril el dólar interbancario aumentó 4,47%, la mayor suba para un mes desde agosto pasado (incluso superó a la de la convulsionada Argentina) y el martes cotizó en promedio a $ 34,981, un récord. Incluso terminó la jornada en $ 35,05.



Ayer -luego del feriado del 1° de mayo- el mercado interbancario abrió con la divisa a $ 35,03 y empezó a subir hasta que alcanzó los $ 35,20 (máximo en la jornada).



El Central decidió enviar un mensaje al mercado y tras no intervenir durante abril y casi todo marzo (en esa ocasión con compras), puso ofertas de ventas de divisas a $ 35,10, para ponerle un “techo” al precio del billete verde.



Entre enero y marzo el BCU había comprado US$ 500,8 millones para ponerle un “piso” al dólar.



Como sucede en cualquier mercado cuando alguien tiene la expectativa de que algo va a subir y aparece otro que lo vende a menor precio, los bancos se volcaron a comprar dólares.



El BCU vendió en total US$ 75,9 millones en el mercado contado y lo complementó con ventas por otros US$ 6 millones a una semana de plazo. La última vez que el BCU realizó venta de divisas fue el 1° de octubre pasado cuando colocó US$ 20,3 millones.

Así, el dólar terminó en $ 35,10 a nivel interbancario. En el promedio de la jornada la divisa cotizó en $35,101, con una suba de 0,34%. Ese nivel es un nuevo récord para el interbancario. Más allá de que la cotización del billete verde alcanzó otro máximo histórico, se trata de un hecho anecdótico ya que económicamente no implica nada por el largo período transcurrido.



La moneda estadounidense acumula un crecimiento de 8,37% en lo que va del 2019.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió cinco centésimos a la compra y a la venta, para cerrar en $ 34,35 y $ 35,85, respectivamente.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense subió 0,5% ayer y finalizó en 3,97 reales. En Argentina el dólar también aumentó, en este caso 1,47% respecto al martes, al cerrar en 44,80 pesos argentinos.



A nivel global, el índice que mide al dólar contra el euro, el yen, la libra y otras tres monedas subió un 0,21% a 97,824.



Con información de Reuters