BCU vendió US$ 60 millones para contener el dólar

El dólar interbancario subió ayer 0,45% y alcanzó un nuevo máximo al cotizar en promedio a $ 37,184. Si bien es el valor más alto desde que en marzo de 1993 empezó a circular el peso uruguayo como moneda, se trata de un hecho anecdótico ya que económicamente no implica nada por el largo período transcurrido.

En lo que va del mes, el dólar acumula una suba de 0,66% y en el año aumenta un 14,80%



El Banco Central (BCU) intervino en el mercado de cambios, tras más de un mes sin hacerlo. Ayer, según operadores de cambio salió a mostrar que no quiere convalidar un precio del dólar muy por encima de los $ 37 a nivel interbancario. El BCU vendió US$ 60 millones ayer. Para tener una idea, en todo agosto vendió reservas por US$ 395,9 millones.



La divisa estadounidense cotizó entre $ 37,10 y $ 37,30 para cerrar en $ 37,20.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 170 transacciones por US$ 101 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 10 centésimos y cerró a $ 36,45 a la compra y a $ 37,95 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense cayó 0,46% ayer y cerró en 4,1546 reales. En octubre, el dólar baja 0,24% y en el año sube 7,2%.



En sentido contrario, en Argentina, la moneda estadounidense se incrementó 0,31% y cerró en el mercado oficial a 57,82 pesos argentinos. En octubre el alza del dólar en Argentina es de 0,4% y en el año salta 53,37%.



A nivel global, el dólar cayó ayer a un mínimo de una semana ante el yen y bajó por segunda sesión seguida contra el euro, en medio de preocupaciones sobre el crecimiento global. El índice dólar, que compara al billete verde con una canasta de seis destacadas divisas, perdió un 0,1% a 99,014, tras tocar 99,667 el martes, un pico de 29 meses. (Con información de Reuters).