El BCU volvió a intervenir y el dólar cerró estable

El dólar no registró ayer variación respecto a la cotización del lunes y finalizó nuevamente en un valor promedio de $ 37,656. Así en lo que va de noviembre el aumento de la moneda estadounidense es de 0,64% y en el acumulado del año la divisa registra un incremento de 16,26%.

A nivel interbancario, el billete verde cotizó con precios que oscilaron entre un mínimo de $ 37,64 y un valor superior de $ 37,66 para cerrar finalmente en el precio máximo.

El Banco Central (BCU) intervino por segunda jornada consecutiva en el mercado de cambios, buscando contener la suba del dólar. Ayer las ventas de la autoridad monetaria fueron por un monto total de US$ 18,8 millones. Con esta cifra, en noviembre lleva vendidos US$ 100,1 millones para evitar un salto de la divisa.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en la jornada 57 transacciones por un monto asociado de US$ 35,7 millones.



Mientras que al público en las pizarras del Banco República (BROU), la moneda estadounidense subió un centésimo y cotizó con un valor de compra de $ 36,91 y a la venta en $ 38,41.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa cotizó con una suba de 0,61% y cerró en un valor de 4,2084 reales. Durante el mes actual el dólar en el país vecino mostró un incremento acumulado de 5,10% -el lunes había llegado a una cotización récord-, al tiempo que en el año subió 8,58%.



En tanto, en Argentina el dólar presentó una leve suba de 0,03% si se lo compara frente al viernes (el lunes fue feriado) y cerró en el mercado oficial con un valor de 59,69 pesos argentinos. En noviembre en Argentina el billete verde acumula una suba de 0,03%, mientras que en el año el incremento llegó al 58,33%.

Emisión de UP

El Ministerio de Economía licitó ayer Notas del Tesoro de la Serie 2 en Unidades Previsionales (UP) con vencimiento 29 de agosto de 2033. El monto licitado fue de 750 millones de UP -unos US$ 22,4 millones a valores actuales- y el monto adjudicado se ubicó en 1.500 millones de UP -que son US$ 44,8 millones- con una tasa de 2,43% y un precio de corte de 93,51.