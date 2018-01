BCU vuelve a hacer fuertes compras

El dólar interbancario fondo se negoció ayer en promedio a $ 28,46.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense tuvo una baja de tres centésimos, cerrando en $ 28,12 y en $ 28,82 compra y venta respectivamente.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en total de 127 transacciones por un monto equivalente a US$ 76,85 millones. Durante la jornada, la moneda estadounidense osciló entre un precio mínimo de $ 28,44 y un precio máximo de $ 28,48 para finalmente cerrar a $ 28,45.

El BCU compró US$ 54,4 millones (70,64 % de lo operado en la jornada), la segunda compra más alta en lo que va del año (la máxima compra fue el pasado viernes, por un monto de US$ 61,5 millones).

En lo que va de enero, el Central intervino casi en todas las jornadas (solo no estuvo en la del miércoles pasado) para intentar contener las presiones a la baja del billete verde. Estas presiones están dadas por el contexto mundial (la tendencia de la moneda estadounidense es a la baja frente a otras, salvo excepciones como la argentina), la entrada de divisas producto de la temporada turística y el ingreso de capitales para posicionarse en instrumentos en moneda nacional que dan una rentabilidad superior a las colocaciones en dólares.

Cuando aún no terminó el primer mes del año, el BCU ya adquirió US$ 429 millones (un 60% del total negociado en el mercado de cambios). Como referencia, en todo 2017 el Central adquirió de forma directa e indirecta US$ 3.624 millones (US$ 733,4 millones en forma directa).

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió ayer 0,25% y se negoció en 3,2092. En mismo sentido en Argentina el dólar creció al finalizar en 19,07 pesos argentinos, siendo su aumento un 0,57%.