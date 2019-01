Big Mac: monedas de región subvaluadas respecto a dólar

Nuevamente el Índice Big Mac que publica semestralmente la revista británica The Economist contradice a quienes sostienen que hay atraso cambiario en Uruguay. La medición de enero publicada ayer, mostró que el dólar en la plaza local debería cotizar 22,8% más abajo (es decir está subvaluado) para alcanzar su nivel de "equilibrio" en términos de largo plazo.

En igual situación están las monedas de los vecinos Brasil y Argentina, aunque con una subvaluación de distinta magnitud: el peso argentino está 64,1% por debajo del equilibrio y 19,5% el real brasileño.

Según esta metodología, el dólar en Uruguay debería valer $ 25,09 mientras que en Argentina tendría que cotizar a 13,44 pesos y en Brasil a 3,03 reales. Esto dista de los valores mostrados por el mercado ayer: en la plaza local la moneda estadounidense cerró en $ 32,777 —una diferencia de $ 7,69 con el tipo de cambio sugerido por el Índice Big Mac—; al otro lado del Río de la Plata en 36,9 pesos —23,46 pesos de diferencia— y en 3,714 reales en el vecino del norte —0,684 reales de diferencia—.

La publicación de The Economist detalla que "la Big Mac cuesta $ 140 en Uruguay y US$ 5,58 en Estados Unidos", lo que sugiere que el peso local está subvaluado. En julio y enero del año pasado, el peso estaba 18,8% y 7,2% "subvaluado" frente al dólar, por lo que ha venido acrecentando el desequilibrio.

La única vez (desde 2004 que es cuando hay datos del país) que el peso uruguayo estuvo prácticamente en "equilibrio" (apenas 0,3% sobrevaluado) fue en julio de 2010. En tanto, el momento de mayor subvaluación del peso respecto a la divisa estadounidense fue en junio de 2009 cuando llegó a estar 26,3% por debajo del equilibrio.

El artículo de The Economist que acompaña los números del Índice Big Mac sostiene que "casi todas las monedas están subvaluadas frente al dólar", un resultado que muestra que "el billete verde en sí se ve más fuerte, en relación con los fundamentos, que en cualquier momento en tres décadas".

De los 56 países relevados (incluyendo la zona euro y Estados Unidos) únicamente hay tres que tienen sus monedas sobrevaluada frente al dólar: Suiza, Noruega y Suecia. Entre los 52 países en los que el dólar debiera valer menos, Uruguay se ubica octavo, es decir solo siete tienen sus divisas menos subvaluadas: Canadá, la zona euro, Dinamarca, Israel, Brasil, Australia y Líbano.

En un extremo de la comparación contra el dólar aparece Rusia, donde la hamburguesa cuesta 110 rublos, lo que sugiere una subvaluación de la moneda rusa del 70% frente a la estadounidense; en el otro está Suiza, en donde los clientes de McDonalds deben abonar 6,50 francos por una Big Mac, valor que muestra una sobrevaluación de la divisa suiza de 19% frente a la norteamericana.

"No es inusual que las monedas de los mercados emergentes se vean débiles en nuestro índice. Pero hoy el dólar está al alza en (países) ricos y pobres por igual. La libra, por ejemplo, parecía tener un precio razonable hace cinco años" y hoy está 27% subvaluada, analizó la revista británica.

"En 2018, las tasas de interés más altas y los recortes de impuestos hicieron que los activos estadounidenses fueran más atractivos, aumentando el valor del billete verde. A fines de año, los rendimientos estadounidenses comenzaron a caer a medida que la economía global se desaceleraba y los inversores anticipaban una Reserva Federal más aburrida. Pero el dólar ha permanecido fuerte hasta ahora", agregó la publicación.

Además, The Economist señaló que "estas desviaciones" respecto al dólar "pueden persistir en 2019". Este año "los tipos de cambio pueden apartarse de los fundamentales debido a la política monetaria o los cambios en el apetito de riesgo de los inversores", añadió.

Otras divisas.

Este indicador también compara la moneda de cada país con otras relevantes como el yen japonés, el euro, la libra esterlina y el yuan chino. Al igual que en la edición de mitad de 2017, el peso uruguayo está subvaluado respecto al euro mientras que contra el resto de las divisas consideradas está por encima (más cara) de su "nivel de equilibrio". En la comparación frente al euro, el peso muestra una subvaluación de 7,2% —la moneda europea vale $ 37,26 y el tipo de cambio implícito es $ 34,57— y Uruguay es el sexto país con menor desfasaje. Son solo cinco las monedas que están "más caras" que el euro según el Índice Big Mac.

Respecto a la libra esterlina el peso local está entre las 14 monedas sobrevaluadas (5,7% por encima en Uruguay); frente al yen japonés entre las 22 que están "más caras" (19,7% más) y entre las 34 en el caso del yuan chino (41,1% más).

El índice Big Mac fue inventado por The Economist en 1986 como una guía liviana para saber si las monedas están en su nivel "correcto". Se basa en la teoría de la paridad de poder adquisitivo, según la que a largo plazo los tipos de cambio deberían ir hacia la tasa que iguale los precios de una canasta idéntica de bienes y servicios. Se toma como referencia la hamburguesa de McDonalds ya que su valor es constante año a año y sus ingredientes varían poco entre los países.

La revista británica aclara que "nunca fue concebido como un indicador preciso de la desalineación de la moneda, simplemente como una herramienta para hacer que la teoría del tipo de cambio sea más digerible".

El tipo de cambio lleva 15 alzas consecutivas, en las que sube 1,77%

El dólar interbancario fondo subió por 15ª jornada consecutiva —la mayor racha al alza desde al menos 2002—, esta vez 0,1% al cotizar ayer en promedio a $ 32,777. En ese lapso de 15 jornadas lleva un aumento de 1,77%.

En la semana —al comparar el valor de ayer con el del viernes previo— la moneda estadounidense avanzó 0,91% y en lo que va del año la suba es de 1,19%.Ayer, la divisa se movió entre $ 32,74 y $ 32,90 para finalizar en $ 32,76.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar cayó cuatro centésimos ayer tanto a la compra como a la venta al cerrar en $ 32,06 y en $ 33,46 respectivamente.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se negociaron US$ 27,73 millones mediante 55 transacciones. Se trató de la segunda sesión de mayor operativa en la semana. La más fuerte ocurrió el día jueves con un total de 70 transacciones y por un monto de US$ 37,89 millones.

El Banco Central (BCU) no intervino en el mercado al igual que en el resto de las sesiones, a excepción del lunes, cuando compró US$ 2 millones. En lo que va del año, el BCU lleva adquiridos US$ 7,7 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense subió 0,74% al finalizar en 3,7141 reales. Pero, respecto al cierre del año pasado cae 4,17%. En sentido opuesto, en Argentina la divisa estadounidense bajó ayer 1,09% al finalizar en 36,90 pesos argentinos, registrando en lo que va del año una caída de 2,12%. El Banco Central argentino compró US$ 40 millones para sostener su valor.