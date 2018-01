Big Mac: peso sobrevaluado ante varias divisas, salvo dólar

El peso uruguayo está por encima de su nivel de "equilibrio" en términos de largo plazo frente a monedas relevantes como el yen japonés, el euro, la libra esterlina y el yuan chino, pero no así frente al dólar según el Índice Big Mac que publicó ayer la revista británica The Economist.

De acuerdo al indicador, el yen, el euro, la libra y el yuan deberían valer más pesos de los que valen actualmente, es decir hay un "atraso cambiario" allí. Sin embargo, esta metodología determinó que el dólar debería cotizar más bajo que lo que está hoy para alcanzar el "equilibrio". Eso rechaza el "atraso cambiario" frente a la divisa estadounidense que sí reconocen que existe diversos analistas, el Fondo Monetario Internacional y (aunque cree que es "reducido") el Banco Central.

Aunque, si se hiciera el ajuste por Producto Interno Bruto (PIB) per cápita (que The Economist no hace para Uruguay aunque sí para otros países), el Big Mac sugeriría que el peso está por encima (sobrevaluado) frente al dólar (dicho de otra forma, que el billete verde debería cotizar más alto).

Dólar.

De acuerdo al indicador, el peso uruguayo está 7,2% por debajo del "equilibrio" frente al dólar. Esto es, la moneda estadounidense debería cotizar unos $ 2 por debajo del nivel al que se negoció ayer (ver aparte), esto es a $ 26,52.

En julio y enero del año pasado, el peso estaba 14,6% y 14% "subvaluado" frente al dólar.La única vez (desde 2004 que es desde cuando hay datos para Uruguay) que el peso uruguayo estuvo prácticamente en "equilibrio" (apenas 0,3% "sobrevaluado") fue en julio de 2010. Allí el dólar estaba a $ 21,10 y debía estar a $ 21,16 según el indicador.

Según el índice hay 39 de 42 países relevados (incluida la zona euro) cuya moneda está "subvaluada" ante la estadounidense, es decir, el dólar debería valer menos. Después del dólar canadiense, el real brasileño y la corona danesa, viene el peso uruguayo como una de las monedas menos "subvaluadas".

Del otro lado está Suiza, ya que el franco es la moneda que está "más cara" que lo que debería frente al dólar.

Cuando el indicador se ajusta por PIB per cápita, hay 18 de 36 países relevados (incluida la zona euro) cuya moneda está "sobrevaluada" ante el billete verde (es decir, el dólar debería valer más).

Para entender esas diferencias: con el índice sin ajustar, Brasil tiene una de las monedas más cercanas al "equilibrio" frente a la estadounidense, apenas 3,2% "subvaluada". El dólar debería valer 3,13 reales, en vez de los 3,23 que cotizaba. Sin embargo, con el indicador ajustado por PIB, Brasil tiene la moneda más separada del "equilibrio": 61% "sobrevaluada"

Otras divisas.

Frente al yuan chino, el peso uruguayo es una de las 28 monedas que están por encima del nivel de "equilibrio", un 54,4% sobrevaluada.

Respecto al yen japonés el peso está dentro de las 23 monedas sobrevaluadas (42,7% en este caso); frente a la libra esterlina está entre las 12 sobrevaluadas (11% más) y respecto al euro está entre las ocho divisas sobrevaluadas respecto al equilibrio (1,3% en este caso).

El índice Big Mac fue inventado por la revista The Economist en 1986 como una guía liviana para saber si las monedas están en su nivel "correcto". Se basa en la teoría de la paridad de poder adquisitivo, según la que a largo plazo los tipos de cambio deberían ir hacia la tasa que igualaría los precios de una canasta idéntica de bienes y servicios. Aquí, esa canasta es la hamburguesa de McDonalds.