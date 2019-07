Bitcóin cae debajo de US$ 10.000 tras críticas en Senado de EE.UU. a Libra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Según los datos del portal especializado Coindesk, a las 11.45 hora local (15.45 GMT), un bitcóin se cotizaba por US$ 10.543,85 dólares, en tanto que dos horas después caía hasta los US$ 9.634,89.



Los inversores apostaban por las ventas después de las subidas del bitcóin en las últimas semanas, que llegó a superar los US$ 13.000 la unidad, por las críticas que los senadores demócratas y republicanos expresaban hacia la apuesta del creador de Facebook, Mark Zuckerberg.



El gigante tecnológico Facebook presentó con prudencia su criptomoneda Libra ante el Congreso estadounidense a la espera de contar con "aprobaciones apropiadas" y trabajar con los organismos reguladores nacionales e internacionales, frente a las ásperas críticas del Senado de EE.UU.



"Facebook no ofrecerá la criptomoneda libra hasta que no hayamos encarado íntegramente las preocupaciones de regulación y recibido las aprobaciones apropiadas", dijo David Marcus, director ejecutivo de Calibra y encargado de su integración en los servicios de Facebook, en una audiencia en el Comité Financiero del Senado de EE.UU.



Los senadores coincidían en el peligro de que Facebook, muy cuestionado por su manejo de los datos de los usuarios, pueda "controlar la oferta del dinero".



Ayer fue el secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, quien expresó su "seria preocupación" por el carácter "especulativo" de Libra y su potencial uso "para lavado de dinero", en la línea de las críticas que la semana pasada el presidente Donald Trump lanzó a través de Twitter.



Las del Senado no han sido las únicas críticas que ha recibido hoy el proyecto de Facebook -en consorcio con otras 27 organizaciones de la Asociación Libra-.



El consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, explicó durante una llamada con inversores que no ve a Libra como una amenaza a corto plazo, sino que se estará hablando de este proyecto durante años.



"Para ponerlo en perspectiva, llevamos hablando acerca de 'blockchain' durante siete años y han pasado muy pocas cosas. Vamos a estar hablando de Libra durante tres años. No le dedicaría mucho tiempo", dijo Dimon.



En base a EFE