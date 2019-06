Bitcóin se dispara por encima de US$ 13.000 en máximo de 17 meses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Según los datos del portal especializado Coindesk, el bitcóin comenzó a subir de manera pronunciada durante la noche estadounidense, en plena sesión de los mercados asiáticos, hasta superar los US$ 12.000, pero fue en medio de la jornada bursátil, al filo de la una de la tarde, cuando superó los US$ 13.000.



En lo que va de año, el bitcóin se ha revalorizado alrededor del 250%, desde los US$ 3.800 que costaba una sola unidad en enero.



Los analistas creen que detrás de estas subidas repentinas, iniciadas en abril (cuando el bitcóin superó la barrera de los 4.000) puede estar el miedo a perderse una buena oportunidad inversora, debido a las fuertes revalorizaciones que está experimentado la divisa, lo que atrae a los mercados.



Tal y como apunta el analista de eToro Simon Peters, "si el precio del bitcóin mantiene su actual tendencia con forma de parábola, podría alcanzar el máximo de US$ 20.000 en los próximos 7 o 14 días", indica, puesto que es lo que tardó la moneda en conseguir ese coste la última vez que estuvo en ese precio.



Además, Peters considera que ahora mismo el interés por la moneda digital es institucional y a largo plazo, así como de inversores que habían apostado por monedas estables (criptomonedas respaldadas por una moneda o un metal precioso).



"Podríamos ver el bitcóin alcanzando los US$ 50.000 o incluso US$ 100.000 este año", pronostica.



A este contexto hay que añadir la apuesta de Facebook por Libra, una nueva criptomoneda que podrá usarse tanto para transacciones entre particulares como para compras en establecimientos, y estará integrada en WhatsApp y Messenger a partir de 2020.



La apuesta del gigante de Internet ha sido un nuevo empujón para esta clase de activos, basados en la tecnología de cadena de bloques ("blockchain"), que funciona como un libro contable y público cuya seguridad radica en que la información es compartida entre todos sus usuarios y resulta difícil de falsificar.



