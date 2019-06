El bitcoin llega a una cotización máxima en 13 meses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El bitcóin cotiza en máximos desde hace 13 meses, en torno a los US$ 9.200 por unidad, después de que este fin de semana subiera hasta los US$ 9.381,82, impulsado por la apuesta a partir de hoy de Facebook por su propio tipo de criptomonedas.

Según los datos recabados por el portal especializado CoinDesk, la moneda digital rozó los US$ 9.400 el domingo y se mantuvo todo el fin de semana por encima de la barrera psicológica de los US$ 9.000, y con tendencia al alza gracias a la expectativa de los inversores.

Facebook anuncia hoy su nueva criptomoneda, un proyecto que cuenta con el apoyo de compañías como Visa, Mastercard, PayPal y Uber, que formarán parte de un consorcio bautizado como Asociación Libra o Proyecto Libra y que actuará como ente supervisor de la divisa.

Si bien el historial del bitcóin -que perdió en 2018 el 80% de su valor desde su máximo de US$ 20.000 hasta unos US$ 3.000- hace parecer incierto su futuro, para el analista de eToro, Simon Peters, un precio de US$ 10.000 está “ahora firmemente a la vista”.

Entre las razones, además de la apuesta institucional de Facebook, la inestabilidad geopolítica: no solo por las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que llevan afectando a los mercados desde el arranque del año, sino por la inestabilidad en Reino Unido, que elige a un nuevo primer ministro para guiar el brexit, y las protestas en Hong Kong.

“Algunos inversores estarán naturalmente asustados y buscan un refugio seguro en activos como las criptomonedas”, explica Peters, lo que podría explicar también el alza del oro, que se encuentra en torno a los US$ 1.344,80 por onza.

El bitcóin experimentó una subida del 59% en mayo, pasando de los US$ 5.297,94 con los que arrancó el día uno a los US$ 8.415,46 con los que cerró el mes.

En lo que lleva de año, la principal criptomoneda de referencia se ha revalorizado el 142%, desde los US$ 3.800 con los que comenzó 2019.

Las criptomonedas se basan en la tecnología “blockchain”, cuya seguridad radica en que la información es compartida entre todos sus usuarios y resulta difícil de falsificar. El bitcoin está actuando como una cobertura contra la incertidumbre global, debido a que se mueve en sentido contrario que otros activos, según el socio fundador de Morgan Creek Digital, Anthony Pompliano, citado por el Wall Street Journal.

(Con información de EFE).