BROU financiará gasto del gobierno "con holgura"

En la última ley de Rendición de Cuentas el gobierno estableció que parte del financiamiento del gasto adicional se haría con utilidades del Banco República (BROU) y el restante con recursos generados por el crecimiento económico. Si bien esto estaba previsto en las cuentas del gobierno, ayer el presidente del BROU, Jorge Polgar, confirmó a El País que la institución registró utilidades por US$ 440 millones en 2018. Con esto, "el banco va a poder cumplir con holgura lo que tenía presupuestado el gobierno", indicó su presidente.

El resultado del ejercicio del BROU —correspondiente al año pasado— alcanzó los US$ 440 millones, lo cual representó una "cifra récord" y las mayores utilidades en la historia del banco. Asimismo, el resultado de este año superó de forma amplia al del 2017, cuyas utilidades totalizaron US$ 175 millones.

En concreto, en relación al financiamiento parcial del gasto público uruguayo, Polgar señaló que el BROU volcará $ 2.670 millones (US$ 81,9 millones actualmente) en 2019 a Rentas Generales y $ 2.920 millones (US$ 89,5 millones) más en 2020, respecto a lo que ya distribuía. Sobre la posibilidad de aumentar el financiamiento del gasto, el presidente del banco dijo que determinar eso es "responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y no del BROU".

Al respecto señaló que el banco podrá distribuir hasta un 50% de sus utilidades generadas "siempre y cuando eso deje a la institución con holgura" respecto de las exigencias patrimoniales regulatorias. En este caso, "el banco va a poder cumplir y está de acuerdo con lo que determine el gobierno", indicó Polgar.

Sumado a las utilidades, el patrimonio del BROU aumentó 17% y finalizó el año en US$ 1.840 millones, el más alto en la historia de la institución, explicado en parte por la evolución del dólar durante el 2018. "A diferencia del año pasado, tenemos más dólares en posición activa que pasiva, es decir que el hecho de que el tipo de cambio haya subido nos benefició", explicó Polgar.

Pero aún si se eliminara el efecto del tipo de cambio, el banco también alcanzó cifras históricas en el resultado de gestión —que deja de lado los ajustes por valuación e inflación—, puesto que se situó en US$ 368 millones, un monto 55% superior al de 2017. El incremento de los ingresos financieros y la reducción de las previsiones, fueron dos aspectos señalados como "clave" para lograr ese incremento.

Según Polgar, "gran parte" de la explicación de los resultados del BROU es "haber logrado alcanzar un patrimonio en dólares 50% más grande que el de hace cinco años. Lo que permite al banco crecer en su patrimonio es la acumulación de ganancias a lo largo del tiempo".

En concreto, del total de ingresos brutos generados por el banco durante el año 2018, alrededor de un tercio estuvo asociado al rendimiento de las colocaciones financieras y un porcentaje equivalente correspondió al área de crédito al consumo.

"El mercado de créditos al consumo es muy competitivo pero el banco ya hace un año comenzó con un proceso de baja de las tasas para fortalecer nuestra posición y eficiencia", señaló Polgar. Además, el área corporativa explicó alrededor del 22%, mientras que Banca Persona (medios de pago) contribuyó con cerca del 10%, ambos porcentajes similares a los registrados en 2017.

Según el presidente del BROU, además de distribuir a Rentas Generales, parte de las utilidades serán utilizadas para financiar la modernización tecnológica, el mantenimiento de la red de sucursales del banco y su red de cajeros.

En relación a la mora, continuó verificando una trayectoria descendente, cerrando en 5,5%.